Gia Lai khẩn trương triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng

(GLO)- Ngày 30-3, UBND tỉnh ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời gian tới trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhiệt độ tăng cao, nắng nóng có thể xuất hiện trên diện rộng, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Để chủ động PCCCR, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị chủ rừng khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm PCCCR.

Khu vực Tây Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. ﻿Ảnh: N.D

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện đúng, đủ các quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017, cùng các chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh liên quan về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR.

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện sớm các điểm cháy rừng. Tổ chức phân công trực PCCCR khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp III đến cấp V; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống cảnh báo cháy sớm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ GIS và những công nghệ hiện đại trong PCCCR.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội thực hiện tốt quy chế phối hợp trong bảo vệ rừng và PCCCR. Khi có cháy rừng xảy ra phải kịp thời báo cáo về UBND tỉnh, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm để cùng phối hợp chỉ đạo.

UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, củng cố, kiện toàn hoặc thành lập Ban chỉ đạo PCCCR cấp xã phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát PCCCR, tuyệt đối không chủ quan, lơ là mất cảnh giác. Tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư về PCCCR, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa gần rừng, xử lý thực bì, đốt nương làm rẫy.

Khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn, Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để kịp thời chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên rừng và đảm bảo an toàn tính mạng con người khi tham gia chữa cháy. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về PCCCR, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra cháy rừng trên lâm phần quản lý...

Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Kiểm lâm) thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp trong bảo vệ rừng và PCCCR. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ chữa cháy rừng khi có tình huống cấp bách xảy ra. Phối hợp điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật về PCCCR.

Các lực lượng chức năng phối hợp diễn tập PCCCR trong mùa khô. Ảnh: N.D

Các đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm túc trách nhiệm PCCCR theo đúng quy định. Phân công lực lượng túc trực 24/24 giờ trong những ngày cao điểm của mùa khô tại cơ quan và các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Kiểm soát chặt chẽ người dân ra vào các khu rừng có nguy cơ cháy cao.

Tổ chức diễn tập phương án PCCCR, chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị hậu cần, sẵn sàng phối hợp ứng phó xử lý các tình huống cấp bách, tuyệt đối không để xảy ra cháy rừng lây lan trên diện rộng…