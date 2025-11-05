Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch: Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do mưa bão gây ra

Theo báo cáo, thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 4-11-2025 của UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13 và mưa lũ cũng như ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp sáng nay, các địa phương phía Tây và các sở, ngành đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương án “4 tại chỗ” với phương châm “phòng là chính”.
Qua nghe báo cáo của các địa phương và các sở, ngành của tỉnh, phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nêu rõ: Bão số 13 là cơn bão rất mạnh, dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực Quy Nhơn; ở khu vực phía Tây tỉnh, nhất là ở các địa phương giáp ranh với địa bàn tỉnh Bình Định (cũ) sẽ chịu tác động lớn.
Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 07/CĐ-UBND về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13 và mưa lũ.
Trong đó, rà soát lại phương án “4 tại chỗ” để có biện pháp phòng-chống, ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do mưa bão gây ra; đồng thời, rà soát lại các vùng có nguy cơ cao bị chia cắt, ngập lụt, sạt lở để cảnh báo, bố trí nhân lực, phương tiện kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra; có phương án di dời người dân, tài sản ở vùng có nguy cơ đến nơi an toàn; kiên quyết cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành.
Các địa phương chủ động bố trí nguồn kinh phí đảm bảo công tác phòng-chống, ứng phó với bão số 13.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các sở, ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần đảm bảo các điều kiện thiết yếu phục vụ công tác phòng-chống, ứng phó với bão số 13 và mưa lũ.