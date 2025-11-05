Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch: Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do mưa bão gây ra

(GLO)- Chiều 5-11, tại phường An Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương phía Tây tỉnh để triển khai phương án ứng phó bão số 13.

Theo báo cáo, thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 4-11-2025 của UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13 và mưa lũ cũng như ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp sáng nay, các địa phương phía Tây và các sở, ngành đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương án “4 tại chỗ” với phương châm “phòng là chính”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Qua nghe báo cáo của các địa phương và các sở, ngành của tỉnh, phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nêu rõ: Bão số 13 là cơn bão rất mạnh, dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực Quy Nhơn; ở khu vực phía Tây tỉnh, nhất là ở các địa phương giáp ranh với địa bàn tỉnh Bình Định (cũ) sẽ chịu tác động lớn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 07/CĐ-UBND về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13 và mưa lũ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo phương án ứng phó bão số 13 ở khu vực phía Tây. Ảnh: Đức Hải

Trong đó, rà soát lại phương án “4 tại chỗ” để có biện pháp phòng-chống, ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do mưa bão gây ra; đồng thời, rà soát lại các vùng có nguy cơ cao bị chia cắt, ngập lụt, sạt lở để cảnh báo, bố trí nhân lực, phương tiện kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra; có phương án di dời người dân, tài sản ở vùng có nguy cơ đến nơi an toàn; kiên quyết cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành.

Các địa phương chủ động bố trí nguồn kinh phí đảm bảo công tác phòng-chống, ứng phó với bão số 13.

Lãnh đạo phường An Khê báo cáo phương án ứng phó bão số 13. Ảnh: Đức Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các sở, ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần đảm bảo các điều kiện thiết yếu phục vụ công tác phòng-chống, ứng phó với bão số 13 và mưa lũ.