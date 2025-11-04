Gia Lai kích hoạt đồng thời kịch bản ứng phó với bão và lũ ở mức cao nhất

(GLO)- Tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 4-11, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành và người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; kích hoạt đồng thời kịch bản ứng phó với bão và lũ ở mức cao nhất.

Theo Công điện, do ảnh hưởng của bão, tỉnh Gia Lai có nguy cơ chịu tác động rất lớn về mưa, lũ. Từ ngày 5 đến 7-11, hoàn lưu bão có thể gây mưa rất to trên diện rộng, tập trung tại các xã, phường Khu vực phía Đông tỉnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn trên các sông, ngập lụt sâu và kéo dài tại vùng trũng thấp, đô thị, khu dân cư ven sông, ven biển, đặc biệt tại các khu vực Quy Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, An Nhơn, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh.

Trên biển, vùng ven bờ và ngoài khơi có thể xuất hiện gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 trở lên; sóng biển cao, biển động dữ dội, đe dọa an toàn tàu thuyền, lồng bè thủy sản và các công trình ven biển.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tiếp tục rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí của toàn bộ tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển. Ảnh: P.V

Để chủ động ứng phó với bão số 13 và mưa lũ sau bão, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành và người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; kích hoạt đồng thời kịch bản ứng phó với bão và lũ ở mức cao nhất; sẵn sàng cho tình huống mưa vượt dự báo, lũ dâng nhanh, không để bị động, bất ngờ.

Quán triệt thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động triển khai sơ tán sớm, sơ tán triệt để người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân; không để người dân quay trở lại nơi ở cũ khi chưa bảo đảm an toàn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường hoãn, dừng tất cả các cuộc họp, công việc không cần thiết, khẩn trương huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó thiên tai; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3/11/2025 về chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ và Công văn số 6005/UBND-NNMT ngày 4/11/2025 về kích hoạt phần mềm Hệ thống thông tin Phòng, chống thiên tai và vận hành an toàn hồ, đập ứng phó với bão Kalmaegi và mưa.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, UBND các xã, phường ven biển: Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tiếp tục rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí của toàn bộ tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu (tránh va đập làm chìm, hư hỏng tàu thuyền tại các bến neo đậu, tránh trú). Dừng toàn bộ các hoạt động vận chuyển hành khách du lịch trên biển.

Thành lập Sở Chỉ huy Tiền phương và phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đứng chân trên địa bàn kiểm tra tình hình và đôn đốc công tác ứng phó thiên tai tại các địa phương.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh cùng với việc kích hoạt ngay kịch bản ứng phó với bão thì kiên quyết sơ tán triệt để người dân (kể cả thực hiện cưỡng chế) khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và các vùng có nguy cơ sạt lở cao. Hoàn thành sơ tán dân theo các kịch bản và báo cáo số liệu lên phần mềm trước 12 giờ ngày 6/11/2025.

UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo bão và diễn biến của mưa bão; thông tin kịp thời, đầy đủ đến người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Chỉ đạo chằng chống nhà cửa, kho tàng, công sở, trường học, bệnh viện thuộc quản lý.

Tổ chức cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ tại các đô thị và trên các tuyến giao thông chính. Chỉ đạo người dân khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu, thủy sản nuôi trồng với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hoàn thành trước ngày 6/11/2025.

Tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc phòng chữa bệnh tại các địa bàn dễ bị chia cắt; tuyên truyền vận động các hộ dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống trong ít nhất 5 ngày, hoàn thành trước ngày 5/11/2025.

Huy động lực lượng xung kích hỗ trợ người dân: Chằng buộc, gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy sản; vận động người dân thu hoạch sớm nuôi trồng thủy sản để giảm thiểu thiệt hại; kéo tàu thuyền nhỏ, thúng lên bờ, chằng giữ ổn định; tàu thuyền lớn cho neo đậu đúng quy định. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ.

Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ. Ảnh: P.V

Kiểm tra phòng, chống cháy nổ trên tàu; chằng chống nhà cửa, sơ tán dân, hướng dẫn giao thông tại các vị trí có nguy cơ sạt, trượt, ngập nước. Thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn để chủ động triển khai các biện pháp gia cố nhà xưởng, bảo vệ sản xuất.

Kiểm tra phương án sơ tán xen ghép; kiểm tra hậu cần các điểm sơ tán tập trung và liên tục cập nhật số liệu sơ tán dân lên phần mềm Hệ thống thông tin phòng chống thiên tai để phục vụ cho điều hành ứng phó.

Tổ chức trực ban 24/24h; rà soát, thống kê, báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thiệt hại về UBND tỉnh (qua Văn phòng Thường trực về phòng, chống thiên tai); đồng thời cập nhật số liệu thiệt hại trên phần mềm Hệ thống thông tin phòng chống thiên tai; canh gác, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Chủ động khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính; sơ tán triệt để người dân theo kịch bản đã được phê duyệt. Căn cứ diễn biến mưa, lũ thực tế và đỉnh lũ lịch sử để tiếp tục rà soát, sơ tán triệt để người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao. Đồng thời, yêu cầu tuân thủ nghiêm các nguyên tắc trong chỉ huy sơ tán dân đối với sơ tán tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách. Trong đó, tập trung đảm bảo an toàn hệ thống, mạng lưới điện, liên lạc thông suốt, điều tiết liên hồ chứa, tăng cường thông tin tuyên truyền; công tác chằng chống, bảo vệ cơ sở vật chất trường học, chuẩn bị điều kiện y tế… Tất cả nhằm đảm bảo mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân.

