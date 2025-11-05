Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

z7190184755173-afd7bb5c1ba3aeec29c6eefe94cc93b8.jpg
Lãnh đạo Quân khu 5 và tỉnh Gia Lai làm việc với các địa phương trong tỉnh về ứng phó bão số 13. Ảnh: Đức Thụy

Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại phường An Nhơn

Cụ thể, Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại phường An Nhơn do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban gồm: ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc CA tỉnh.

Địa bàn các phường khu vực Quy Nhơn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các xã khu vực An Lão do đồng chí Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Các xã khu vực Hoài Ân do đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng ban Nội chính Tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các xã khu vực Phù Cát do đồng chí Mai Việt Trung - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các xã khu vực Tây Sơn do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Địa bàn các xã khu vực Vĩnh Thạnh do đồng chí Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các phường khu vực Hoài Nhơn do đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Địa bàn các xã khu vực Phù Mỹ do đồng chí Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các xã khu vực Tuy Phước do đồng chí Dương Mah Tiệp- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các xã khu vực Vân Canh do đồng chí Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Địa bàn các xã khu vực Gia Lai Tây do đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

z7160101682203-61618c8b229f6bee4943384cf763f300.jpg
Ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động về các địa bàn xung yếu. Ảnh: H.P

Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó bão số 13 tại địa bàn trọng điểm; duy trì trực chỉ huy 24/24 giờ; tiếp nhận báo cáo từ các Tổ phụ trách địa bàn và các sở, ngành; tổng hợp, tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý tình huống khẩn cấp; điều phối lực lượng, phương tiện; báo cáo nhanh định kỳ và đột xuất về Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Trưởng Sở Chỉ huy tiền phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

z7160029232716-c2f370436746f2ca400762719a1a0445.jpg
Bộ đội sẵn sàng cơ động phòng chống bão số 13. Ảnh: H.P

Các Tổ phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống bão tại địa phương được phân công phụ trách. Tổ trưởng chủ động xuống địa bàn ngay khi được phân công; kiểm tra việc sơ tán dân, bảo vệ hồ đập; đôn đốc thực hiện phương án “4 tại chỗ”; duy trì liên lạc thường xuyên với Sở Chỉ huy tiền phương, báo cáo định kỳ (7 giờ sáng, 14 giờ chiều và 20 giờ tối) và đột xuất khi có tình huống bất thường.

Sau bão, trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại, đề xuất hỗ trợ.

Lưu ý các khu vực trọng điểm

Cũng trong sáng 5-11, Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các Phó Chủ tịch đã chủ trì họp trực tuyến với lãnh đạo các xã, phường.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Trần Thanh Hải lưu ý sau sáp nhập địa bàn Gia Lai rất rộng nên phương án phòng chống bão số 13 phải bao gồm tất cả các địa bàn. Trong đó, tinh thần là không được chủ quan, lơ là, tập trung lưu ý chỉ đạo, điều hành ở các khu vực trọng điểm như: các xã khu vực An Lão, xã Vĩnh Sơn, đèo An Khê, vùng biển cảng Quy Nhơn, núi Bà Hỏa và khu vực phía Đông ao cá Bác Hồ.

z7190687656421-3ee75827197a24a5098a5c24dfa18970.jpg
Thiếu tướng Trần Thanh Hải phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Thụy

“Kinh nghiệm từ bão số 12 và đợt mưa lũ ở các tỉnh miền Trung vừa qua là việc chỉ huy, điều hành ứng phó phải tập trung theo nhóm xã, phường để sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia. Lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẽ sát cánh cùng tỉnh để ứng phó bão số 13”-Thiếu tướng Trần Thanh Hải nói.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất trong phòng, chống bão số 13. Trong đó, các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp làm tốt công tác di dời người dân ở vùng nguy hiểm.

“Tinh thần thực hiện là cương quyết và cưỡng chế đối với những trường hợp không chấp hành”-đồng chí Phạm Anh Tuấn lưu ý.

z7190213801398-b957cb4126d836f44ad284266e8862f4.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết, đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian bão, lũ diễn ra. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ công trình xây dựng, trụ sở cơ quan, trường học và hệ thống hạ tầng thiết yếu. Sở Xây dựng được giao chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện như máy cẩu, máy xúc, máy đào tại các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

Các địa phương phải hướng dẫn, hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch nông sản, hoa màu đến kỳ để giảm thiểu thiệt hại trước khi bão đổ bộ. Ngành điện lực, viễn thông và giao thông được yêu cầu chuẩn bị phương án đảm bảo hoạt động thông suốt trong và sau bão.

“Chính quyền phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho người dân trong thời gian bão, lũ diễn ra”-Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

Thời sự

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

Thời sự

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

Thời sự

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

null