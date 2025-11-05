Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Lãnh đạo Quân khu 5 và tỉnh Gia Lai làm việc với các địa phương trong tỉnh về ứng phó bão số 13. Ảnh: Đức Thụy

Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại phường An Nhơn

Cụ thể, Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại phường An Nhơn do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban gồm: ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc CA tỉnh.

Địa bàn các phường khu vực Quy Nhơn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các xã khu vực An Lão do đồng chí Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Các xã khu vực Hoài Ân do đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng ban Nội chính Tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các xã khu vực Phù Cát do đồng chí Mai Việt Trung - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các xã khu vực Tây Sơn do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Địa bàn các xã khu vực Vĩnh Thạnh do đồng chí Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các phường khu vực Hoài Nhơn do đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Địa bàn các xã khu vực Phù Mỹ do đồng chí Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các xã khu vực Tuy Phước do đồng chí Dương Mah Tiệp- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các xã khu vực Vân Canh do đồng chí Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Địa bàn các xã khu vực Gia Lai Tây do đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động về các địa bàn xung yếu. Ảnh: H.P

Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó bão số 13 tại địa bàn trọng điểm; duy trì trực chỉ huy 24/24 giờ; tiếp nhận báo cáo từ các Tổ phụ trách địa bàn và các sở, ngành; tổng hợp, tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý tình huống khẩn cấp; điều phối lực lượng, phương tiện; báo cáo nhanh định kỳ và đột xuất về Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Trưởng Sở Chỉ huy tiền phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bộ đội sẵn sàng cơ động phòng chống bão số 13. Ảnh: H.P

Các Tổ phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống bão tại địa phương được phân công phụ trách. Tổ trưởng chủ động xuống địa bàn ngay khi được phân công; kiểm tra việc sơ tán dân, bảo vệ hồ đập; đôn đốc thực hiện phương án “4 tại chỗ”; duy trì liên lạc thường xuyên với Sở Chỉ huy tiền phương, báo cáo định kỳ (7 giờ sáng, 14 giờ chiều và 20 giờ tối) và đột xuất khi có tình huống bất thường.

Sau bão, trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại, đề xuất hỗ trợ.

Lưu ý các khu vực trọng điểm

Cũng trong sáng 5-11, Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các Phó Chủ tịch đã chủ trì họp trực tuyến với lãnh đạo các xã, phường.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Trần Thanh Hải lưu ý sau sáp nhập địa bàn Gia Lai rất rộng nên phương án phòng chống bão số 13 phải bao gồm tất cả các địa bàn. Trong đó, tinh thần là không được chủ quan, lơ là, tập trung lưu ý chỉ đạo, điều hành ở các khu vực trọng điểm như: các xã khu vực An Lão, xã Vĩnh Sơn, đèo An Khê, vùng biển cảng Quy Nhơn, núi Bà Hỏa và khu vực phía Đông ao cá Bác Hồ.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Thụy

“Kinh nghiệm từ bão số 12 và đợt mưa lũ ở các tỉnh miền Trung vừa qua là việc chỉ huy, điều hành ứng phó phải tập trung theo nhóm xã, phường để sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia. Lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẽ sát cánh cùng tỉnh để ứng phó bão số 13”-Thiếu tướng Trần Thanh Hải nói.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất trong phòng, chống bão số 13. Trong đó, các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp làm tốt công tác di dời người dân ở vùng nguy hiểm.

“Tinh thần thực hiện là cương quyết và cưỡng chế đối với những trường hợp không chấp hành”-đồng chí Phạm Anh Tuấn lưu ý.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết, đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian bão, lũ diễn ra. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ công trình xây dựng, trụ sở cơ quan, trường học và hệ thống hạ tầng thiết yếu. Sở Xây dựng được giao chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện như máy cẩu, máy xúc, máy đào tại các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

Các địa phương phải hướng dẫn, hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch nông sản, hoa màu đến kỳ để giảm thiểu thiệt hại trước khi bão đổ bộ. Ngành điện lực, viễn thông và giao thông được yêu cầu chuẩn bị phương án đảm bảo hoạt động thông suốt trong và sau bão.

“Chính quyền phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho người dân trong thời gian bão, lũ diễn ra”-Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.