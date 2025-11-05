Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

ĐÌNH CƯƠNG
(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Không chỉ là lời răn đe cấp dưới, mà đây còn là lời cam kết đầy trách nhiệm của chính quyền trước sinh mạng nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Bão Kalmaegi được cho là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, từ hôm nay sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ trong mấy ngày tới. Trong đó, Gia Lai được dự báo là nằm ngay đường đi của tâm bão có sức gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, cường độ tàn phá rất lớn.

Do vậy, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước là vô cùng cấp thiết, nhất là với 58 xã, phường phía Đông của tỉnh.

Là tỉnh có diện tích rộng thứ 2 trong cả nước, trải đều từ vùng ven biển đến đồng bằng, trung du, miền núi, Gia Lai phải đối mặt với nguy cơ thiệt hại nặng từ cơn bão mạnh kèm mưa lớn này trên nhiều lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản; vật nuôi, cây trồng nông nghiệp; hồ đập thủy lợi, thủy điện; các công trình giao thông, đê, kè; hạ tầng các khu công nghiệp, du lịch… Nếu không chuẩn bị kỹ phương án ứng phó, thiệt hại về vật chất sẽ khó hình dung.

Không chủ quan lơ là với thiên tai, từ mấy ngày qua, các địa phương trong tỉnh đã khẩn trương kích hoạt các phương án ứng phó bão số 13 ở mức cao nhất, với đầy đủ các biện pháp phòng, chống bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ngay từ cơ sở.

Tuy nhiên, thứ cần bảo vệ trước hết, trên hết vẫn là tính mạng con người. Đó là lý do mà trong các cuộc họp triển khai, rà soát công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương với quyết tâm cao nhất, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về con người.

Muốn vậy, việc chuẩn bị các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng con người từ sớm, từ xa phải được xem là ưu tiên hàng đầu trong mọi phương án. Nói như Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn là: “Không để người dân leo lên mái nhà chờ cứu hộ”.

Vì vậy, phải hiểu rằng, khi ông nói “sẽ kỷ luật nghiêm, sẽ cách chức bí thư, chủ tịch xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn chết dân”, thì câu nói ấy không đơn giản là một mệnh lệnh, một lời răn đe về hình thức kỷ luật cao nhất với cấp dưới khi không làm tròn bổn phận công bộc của dân, mà đó là tinh thần trách nhiệm, là sự lo lắng cho sự an toàn tính mạng người dân của bộ máy chính quyền địa phương, mà ông là người đại diện cao nhất, chịu trách nhiệm cao nhất. Với ý nghĩa đó, thì việc kỷ luật lãnh đạo xã, phường (nếu có), cũng là một cách “kỷ luật để cứu người”.

Không để người dân vì xót của mà ở lại tàu thuyền; trang trại chăn nuôi, lồng bè nuôi trồng thủy sản phải khẩn trương thu hoạch hoặc di dời tài sản đến nơi an toàn; hạ thấp mực nước các hồ chứa, gia cố đê đập; hoàn thành việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt là vùng trũng thấp phía Đông của tỉnh; vùng ven sông suối, đồi núi có nguy cơ sạt lở cao trước ngày 4-11 và không để người dân quay lại nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn, là cách tốt nhất để hạn chế những thiệt hại đáng tiếc về tính mạng con người.

Miền Trung đã thực sự bước vào tâm điểm của mùa mưa bão. Dù không mong muốn, thiên tai vẫn luôn là ẩn họa đe dọa cuộc sống con người. Sự chủ động thích ứng của mỗi người, mỗi nhà; sự chu đáo trong các phương án ứng phó của chính quyền địa phương; sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của các sở, ngành chính là lời cam kết bảo vệ cao nhất tính mạng người dân trước cơn cuồng nộ của thiên tai.

