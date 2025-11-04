Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Gia cố nhà cửa, chuẩn bị vật dụng chống bão

Chiều 4-11, người dân nhiều nơi trong tỉnh khẩn trương gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản. Chiều cùng ngày, dọc các tuyến đường Phan Bội Châu, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thái Học… nhiều người tất bật chọn mua dây thừng, bì nhựa, bao cát để chằng chống mái tôn, cửa sổ.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn). Ảnh: Hải Yến

Nỗi lo cơn bão sắp ập đến khiến những vật dụng vốn bình thường như bao cát, bì ni lông trở nên “hiếm hàng” trong những ngày cận bão. Vừa chất bao tải cát và bì ni lông lên xe, ông Nguyễn Văn Nam (SN 1970, phường Quy Nhơn), vừa nói: “Thấy tin bão đổ bộ vào Philippines gây thiệt hại nặng, tôi lo mái tôn nhà mình không chịu nổi gió. Mua bao ni lông về đựng nước chèn lại cho chắc”.

Các gia đình ở xã Ân Hảo chuẩn bị chống bão bằng bao ni lông đựng nước. Ảnh: Hải Yến

Không chỉ người dân mà các hộ kinh doanh cũng khẩn trương gia cố, bảo vệ hàng hóa. Tại xã Ân Hảo, ông Nguyễn Ngọc Kiều (SN 1986) đã “chạy đôn chạy đáo” tìm vật liệu để bảo vệ kho hàng bún, phở khô rộng hơn 300 m² của gia đình. “Tôi tìm mua bì nhựa ở xã không có, phải đi tận phường Bồng Sơn mới mua được 30 kg, giá 80.000 đồng/kg. Có đắt cũng phải mua, vì nếu mái bị tốc, hàng ướt là thiệt hại lớn”, ông Kiều chia sẻ.

Cùng với việc chằng chống, nhu cầu mua vật dụng sinh hoạt đề phòng mất điện, mất nước cũng tăng mạnh. Bà Lê Thị Yến (chủ cửa hàng nhựa trên đường Tôn Đức Thắng, phường Quy Nhơn) cho biết: “3 ngày nay cửa hàng mở đến hơn 10 giờ đêm mà vẫn không đủ bán. Bếp gas mini là mặt hàng bán chạy nhất vì nhiều người lo sau bão mất điện”.

22 giờ ngày 3-11, người dân vẫn đi mua sắm các vật dụng như đèn pin, quạt sạc tại cửa hàng Yến, 63 Tôn Đức Thắng (phường Quy Nhơn). Ảnh: Hải Yến

Nhu cầu tương tự cũng diễn ra tại các cửa hàng điện tử. Anh Thái Tấn Lực (chủ cửa hàng điện thoại CarePhone, đường Trần Phú, phường Bình Định) nói: “Từ sáng đến giờ, khách hỏi sạc dự phòng rất đông. Nhiều người nói họ xem tin bão lũ ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Thừa Thiên Huế, thấy có những trường hợp mất liên lạc do hết pin điện thoại nên muốn chuẩn bị trước. Hôm nay tôi bán khoảng 100 sạc dự phòng, hiện hàng đã tạm hết, phải hẹn khách mai quay lại. Dù nhu cầu tăng cao, giá vẫn giữ nguyên, tùy dung lượng và dao động từ 200-600 nghìn đồng/chiếc”.

Ông Lưu Quốc Trí (xã Hoài Ân) đang tận dụng thùng nước nhựa chèn chắn mái tôn. Ảnh: Hải Yến

Trước tình hình sức mua tăng cao, các cửa hàng dây thừng, bạt, bao cát đều huy động thêm hàng từ các tỉnh lân cận để phục vụ người dân. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý thị trường cũng tăng cường phối hợp các địa phương kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn tình trạng “găm hàng”, tăng giá, đồng thời khuyến cáo người dân mua sắm vừa đủ, tránh dồn dập trong cùng thời điểm.

Tăng tốc mua sắm, tích trữ hàng thiết yếu

Song song với việc gia cố nhà cửa, chuẩn bị vật dụng chống bão, tại Chợ Lớn Mới, chợ Đầm (phường Quy Nhơn), lượng người mua hàng tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Các quầy thực phẩm khô, rau củ, thịt tươi luôn đông kín khách, hàng hóa được bổ sung liên tục. Trước thông tin bão mạnh sắp đổ bộ, nhiều gia đình tranh thủ mua sắm sớm để tránh tình trạng khan hàng hoặc giao thông bị gián đoạn.

Khách hàng chọn mua sản phẩm tươi sống cho gia đình trước cơn bão số 13. Ảnh: Hải Yến

Giữa không khí nhộn nhịp ấy, chị Nguyễn Thị Bích Ly (SN 1978, tiểu thương kinh doanh thủy sản tại Chợ Lớn Mới), cho biết: “Từ hôm qua đến nay khách tăng gấp đôi, ai cũng lo dự trữ. Tàu cá vào bờ sớm tránh bão nên cá tươi nhiều, giá vẫn ổn định. Việc tàu thuyền ngừng ra khơi khiến nguồn hải sản tập trung về chợ, góp phần giữ ổn định giá cả trong lúc nhu cầu tăng cao”.

Không chỉ các chợ dân sinh, hệ thống siêu thị lớn trong tỉnh cũng ghi nhận sức mua tăng vọt. Những quầy hàng bán thực phẩm khô, đồ hộp, rau củ và thịt tươi luôn trong tình trạng khách chen nhau chọn mua.

Đông đảo người dân mua, tích trữ thực phẩm tại Co.opmart Quy Nhơn. Ảnh: Hải Yến

Nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn các mặt hàng có thể bảo quản dài ngày như mì tôm, bún, phở khô, cá khô, xúc xích, bánh tráng. Người dân cũng tranh thủ mua thêm nước uống đóng bình, sữa tươi, dầu ăn, gạo và các loại gia vị để đủ ăn trong nhiều ngày nếu bão gây ngập lụt, giao thông gián đoạn.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Tổ trưởng Tổ Marketing Co.opmart Quy Nhơn, lượng khách trong hai ngày 3 và 4-11 tăng nhiều lần so với bình thường. “Để đảm bảo nguồn cung ổn định, siêu thị đã chuẩn bị lượng hàng lớn từ trước: rau củ quả tăng lên khoảng 3 tấn mỗi ngày; 4.000 thùng mì tôm và 10 tấn hàng thiết yếu khác được nhập về, cao gấp 3 lần bình thường. Tất cả đều giữ giá ổn định, thậm chí còn có nhiều chương trình khuyến mãi để người dân yên tâm dự trữ”, ông Minh thông tin thêm.

Quầy rau xanh ở Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn liên tục được bổ sung để đáp ứng nhu cầu của người dân. Ảnh: Hải Yến

Cẩn thận chọn mua mì ăn liền cùng một số thực phẩm đóng hộp cho gia đình, anh Đỗ Đình Phương (SN 1995, xã Bình Hiệp), chia sẻ: “Tôi mua thêm thực phẩm đủ dùng vài ngày để sẵn trong nhà. Nếu mưa lớn ngập đường hoặc siêu thị đóng cửa thì gia đình vẫn có cái dùng trong 3-4 ngày”.