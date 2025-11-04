Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát các điểm du lịch tại phường Quy Nhơn Nam

(GLO)-Sáng 4-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã dẫn đầu đoàn công tác đi khảo sát thực tế tại một số điểm du lịch trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và UBND phường Quy Nhơn Nam.

Đoàn đã đến kiểm tra tại hai tổ hợp khoa học - giáo dục - du lịch đặc trưng của tỉnh là Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo; Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ISICE).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ phải sang) khảo sát Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao vai trò của hai trung tâm trong việc hình thành thương hiệu “du lịch khoa học” độc đáo của tỉnh. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối hiệu quả giữa các tour, tuyến du lịch gắn với hoạt động giáo dục, trải nghiệm khoa học. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để các trung tâm này phát huy hết tiềm năng, thu hút thêm du khách và các nhà khoa học quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (hàng đầu bìa phải) tham quan Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ISICE). Ảnh: Ngọc Nhuận

Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại làng phong Quy Hòa và khu du lịch Ghềnh Ráng. Đây là hai địa điểm có giá trị lớn về văn hóa, lịch sử, tâm linh và cảnh quan thiên nhiên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ phải sang) cùng lãnh đạo các sở, ngành dâng hương tưởng niệm nhà thơ Hàn Mặc Tử tại nhà lưu niệm ở làng phong Quy Hòa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế công tác bảo tồn, khai thác dịch vụ du lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chỉ đạo cần đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, môi trường xanh, sạch đẹp, trong lành.

Đối với Làng phong Quy Hòa, cần phát huy giá trị nhân văn, lịch sử gắn với cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Hàn Mặc Tử, kiến trúc làng phong, đời sống của bệnh nhân tại đây, hướng tới thực hiện quy hoạch xây dựng Trung tâm Lão khoa, phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng miền Trung. Tại khu du lịch Ghềnh Ráng, cần rà soát, nâng cao công tác quản lý dịch vụ, chất lượng phục vụ du khách gắn với bảo vệ di tích danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 3 từ phải sang) khảo sát khu du lịch Ghềnh Ráng. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, cụm các điểm du lịch tại phường Quy Nhơn Nam (bao gồm du lịch khoa học, du lịch văn hóa - lịch sử và du lịch cảnh quan) có một vị thế đặc biệt. Các sở, ngành và địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ, xây dựng các sản phẩm du lịch địa phương, liên kết chuyên nghiệp để khai thác hiệu quả tiềm năng, góp phần vào sự phát triển du lịch chung của tỉnh. Đặc biệt, chú trọng xây dựng các sản phẩm văn hoá, giáo dục và du lịch đặc sắc, phong phú, nhưng giữ gìn bản sắc văn hoá, đặc sản địa phương.