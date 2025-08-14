Chú trọng bảo tồn, khảo cổ và trùng tu các công trình văn hóa một cách bài bản, căn cơ

(GLO)- Ngày 14-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đi khảo sát một số điểm du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo các Sở: Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài chính.

Theo đó, đoàn đã đến khảo sát các địa điểm: Chủng viện Làng Sông (xã Tuy Phước); Di tích lịch sử Nước Mặn-nơi phôi thai chữ Quốc ngữ, tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc); tháp Dương Long (xã Bình An).

Tại các nơi đến khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Giá trị của mỗi điểm du lịch không chỉ hiện hữu bằng các công trình trước mắt mà còn ẩn chứa các giá trị về lịch sử và giao thoa kiến trúc đặc sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ trái sang) tặng quà cho đại diện Chủng viện Làng Sông. Ảnh: Phi Long

Trong đó, cụm công trình tháp Dương Long có giá trị đặc biệt khi được xem là minh chứng cho giai đoạn lịch sử phát triển thịnh vượng của đế chế Khmer, góp phần tạo thành tuyến “con đường hoàng gia” phát triển từ Bình Định (cũ) lên tới thị xã An Khê và một số địa phương khác của tỉnh Gia Lai (cũ), sau đó qua Campuchia và Thái Lan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 3 từ phải sang) khảo sát điểm du lịch tháp Dương Long. Ảnh: Phi Long

Để phát triển du lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương có các điểm du lịch quan tâm nghiên cứu, cung cấp thông tin để làm dày thêm vốn văn hóa lịch sử; phát triển sản phẩm du lịch về văn hóa, lịch sử cũng như chú trọng công tác bảo tồn, khảo cổ và trùng tu các công trình một cách bài bản, căn cơ; phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Đoàn khảo sát tháp Bánh Ít. Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (hàng trước, thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Nước Mặn-Nơi phôi thai chữ Quốc ngữ. Ảnh: Phi Long

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng đến khảo sát việc tu bổ, tôn tạo Di tích những địa điểm ghi lại tội ác của quân Nam Triều Tiên tàn sát nhân dân ta từ ngày 2-2 đến 26-2-1966 tại xã Bình An.