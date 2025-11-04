Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tiếp nhận, bay thử drone phục vụ ứng phó bão Kalmaegi

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

MAN ĐỨC DŨNG
NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Chiều 4-11, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận và tổ chức bay thử 7 phương tiện bay không người lái (drone) để chuẩn bị sẵn sàng phục vụ công tác trinh sát, cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển nhu yếu phẩm cho nhân dân tại các khu vực bị chia cắt do mưa bão.

thiet-bi-bay-khong-nguoi-lai.jpg
Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận 2 thiết bị bay không người lái phục vụ vận chuyển, tiếp tế. Ảnh: Man Đức Dũng

Theo kế hoạch, Bộ CHQS tỉnh sẽ huy động lực lượng, phương tiện và trang bị kỹ thuật đầy đủ, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

bay-thu-thiet-bi-bay.jpg
Bay thử thiết bị để sẵn sàng đưa vào phục vụ ứng phó bão Kalmaegi. Ảnh: Man Đức Dũng

Công tác hiệp đồng giữa Bộ CHQS tỉnh với các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bay không người lái trong và ngoài tỉnh được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang bị.

nhan-vien-ky-thuat-cong-ty.jpg
Nhân viên Công ty TNHH Chuyển đổi số Đăng ký bay Việt Nam thực hiện buổi bay thử tại Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Man Đức Dũng

Trong giai đoạn đầu, Bộ CHQS tỉnh huy động 1 flycam trinh sát của đơn vị, 5 chiếc hiệp đồng với Phân viện Điều tra, quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phục vụ quan sát, trinh sát; 2 thiết bị bay không người lái Agras T-40 và Agras T-50 của Công ty TNHH Chuyển đổi số Đăng ký bay Việt Nam phục vụ vận chuyển, tiếp tế.

bay-thu-flycam-trinh-sat.jpg
Bay thử flycam phục vụ quan sát, trinh sát. Ảnh: Man Đức Dũng

Các lực lượng, phương tiện đang tập trung tại Bộ CHQS tỉnh, sẵn sàng cơ động khi có lệnh ứng phó bão, lụt. Bộ CHQS tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối người và phương tiện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

