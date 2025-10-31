Gia Lai: Bộ đội Biên phòng ngâm nước giúp dân thu hoạch lúa

(GLO)- Ngày 30-10, Đồn Biên phòng Cát Khánh đã cử lực lượng hỗ trợ người dân thôn Thắng Kiên (xã Đề Gi) thu hoạch lúa chín, tránh thiệt hại do mưa lớn gây ngập úng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh giúp dân thu hoạch lúa, tránh thiệt hại do mưa lớn gây ngập úng. Ảnh: H.P

Với phương châm “Ở đâu dân cần, dân khó, ở đó có bộ đội”, ngay từ sáng sớm, 10 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh đã xuống đồng, dầm mình dưới nước giúp người dân thu hoạch lúa, ưu tiên giúp trước những hộ neo đơn.

Cán bộ, chiến sĩ mỗi người một việc, người cắt lúa, người bó lúa, người ôm lúa, người đẩy lúa vào bờ... Đến chiều 30-10, các cán bộ, chiến sĩ đã giúp người dân thu hoạch được 8 sào lúa.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Đồn Biên phòng Cát Khánh tiếp tục nắm tình hình, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai; phối hợp với chính quyền các địa phương trên địa bàn quản lý chủ động xử lý khi tình huống thiên tai xảy ra.