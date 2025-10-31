Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Gia Lai: Bộ đội Biên phòng ngâm nước giúp dân thu hoạch lúa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 30-10, Đồn Biên phòng Cát Khánh đã cử lực lượng hỗ trợ người dân thôn Thắng Kiên (xã Đề Gi) thu hoạch lúa chín, tránh thiệt hại do mưa lớn gây ngập úng.

bo-doi-dam-minh-giup-dan-thu-hoach-lua.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh giúp dân thu hoạch lúa, tránh thiệt hại do mưa lớn gây ngập úng. Ảnh: H.P

Với phương châm “Ở đâu dân cần, dân khó, ở đó có bộ đội”, ngay từ sáng sớm, 10 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh đã xuống đồng, dầm mình dưới nước giúp người dân thu hoạch lúa, ưu tiên giúp trước những hộ neo đơn.

Cán bộ, chiến sĩ mỗi người một việc, người cắt lúa, người bó lúa, người ôm lúa, người đẩy lúa vào bờ... Đến chiều 30-10, các cán bộ, chiến sĩ đã giúp người dân thu hoạch được 8 sào lúa.

bo-do-giup-dan-thu-hoach-lua.jpg
Đến chiều ngày 30-10, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh đã giúp người dân thu hoạch được 8 sào lúa. Ảnh: H.P

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Đồn Biên phòng Cát Khánh tiếp tục nắm tình hình, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai; phối hợp với chính quyền các địa phương trên địa bàn quản lý chủ động xử lý khi tình huống thiên tai xảy ra.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres gặp gỡ báo chí tại Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng Thư ký LHQ: Việt Nam phát huy tiếng nói mạnh mẽ góp phần giải quyết thách thức toàn cầu

Chính trị

Việt Nam không chỉ sở hữu năng lực và chuyên môn cần thiết để tham gia xử lý, ứng phó với các thách thức toàn cầu về an ninh mạng, mà còn là một quốc gia được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và dành nhiều sự tôn trọng với vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

null