An Khê đảm bảo an toàn cho người dân trước cơn bão số 13

(GLO)- Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), từ 19 giờ 30 phút ngày 6-11, khu vực phường An Khê (tỉnh Gia Lai) có mưa to, gió giật mạnh. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng phó với mưa bão.

Cảnh vắng lặng trên đường phố An Khê. Ảnh: Phương Dung

Trao đổi nhanh với P.V, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, theo dự báo, đây là cơn bão đặc biệt lớn, chưa từng có.

"Điều chúng tôi lo ngại nhất là sự chủ quan của người dân. Qua kiểm tra thực tế, có một số điểm bị chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, chúng tôi đã tập trung lực lượng tuyên truyền, vận động người dân đến nơi an toàn.

Chúng tôi xác định, tính mạng người dân là trên hết. Do đó, đối với các hộ dân chưa tự giác di dời, chính quyền đã áp dụng biện pháp cưỡng chế bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ hộ dân trong khu vực nguy hiểm đã được di dời đến nơi sơ tán"-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay.

Người dân ở nơi sơ tán tập trung tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường An Khê). Ảnh: Phương Dung

Cùng với đó, tỉnh đã chỉ đạo triển khai lực lượng trực ứng cứu, mở toàn bộ trụ sở, trường học, nhà kiên cố làm nơi tạm trú; kích hoạt hệ thống cảnh báo và phương án xử lý tình huống khẩn cấp, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố phát sinh.