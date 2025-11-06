Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

An Khê đảm bảo an toàn cho người dân trước cơn bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), từ 19 giờ 30 phút ngày 6-11, khu vực phường An Khê (tỉnh Gia Lai) có mưa to, gió giật mạnh. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng phó với mưa bão.

e36ec40fed75612b3864.jpg
Cảnh vắng lặng trên đường phố An Khê. Ảnh: Phương Dung

Trao đổi nhanh với P.V, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, theo dự báo, đây là cơn bão đặc biệt lớn, chưa từng có.

"Điều chúng tôi lo ngại nhất là sự chủ quan của người dân. Qua kiểm tra thực tế, có một số điểm bị chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, chúng tôi đã tập trung lực lượng tuyên truyền, vận động người dân đến nơi an toàn.

Chúng tôi xác định, tính mạng người dân là trên hết. Do đó, đối với các hộ dân chưa tự giác di dời, chính quyền đã áp dụng biện pháp cưỡng chế bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ hộ dân trong khu vực nguy hiểm đã được di dời đến nơi sơ tán"-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay.

d5fceab4fdb171ef28a0.jpg
Người dân ở nơi sơ tán tập trung tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường An Khê). Ảnh: Phương Dung

Cùng với đó, tỉnh đã chỉ đạo triển khai lực lượng trực ứng cứu, mở toàn bộ trụ sở, trường học, nhà kiên cố làm nơi tạm trú; kích hoạt hệ thống cảnh báo và phương án xử lý tình huống khẩn cấp, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố phát sinh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Cấm lưu thông tạm thời qua đèo An Khê để ứng phó bão số 13.

Chính thức “đóng” đèo An Khê để ứng phó bão số 13

(GLO)- Tối 6-11, ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai-thông tin: Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã chính thức phát lệnh “đóng” đèo An Khê trên quốc lộ 19 để đảm bảo an toàn giao thông và phòng tránh rủi ro do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi).

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trưa 6-11, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó, trong đó có nhiệm vụ hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ hôm nay (6-11).

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến kết nối điểm cầu tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông với 12 Sở Chỉ huy tiền phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Tối 5-11, tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt

Thời sự

(GLO)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời người dân vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, nhà ở không kiên cố tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

Thời sự

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

Thời sự

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

null