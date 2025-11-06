Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra, vận động người dân xã Cửu An đến nơi tránh bão an toàn

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Chiều 6-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trực tiếp kiểm tra công tác di dời, bố trí nơi tránh bão an toàn cho người dân tại làng Pốt, xã Cửu An (tỉnh Gia Lai).

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, làng Pốt có 89 hộ với 390 nhân khẩu nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập úng, cô lập khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ.

Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trực tiếp gặp gỡ, vận động và thuyết phục người dân khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng chức năng để đảm bảo tính mạng, tài sản.

z7195726640071-37136ba7ed8530f170ee1b88f1fdf8bd.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra tình hình công tác di dời, bố trí nơi tránh bão an toàn cho người dân. Ảnh: Huy Toàn

Làm việc với lãnh đạo xã Cửu An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, trong trường hợp cần thiết, địa phương phải kiên quyết thực hiện biện pháp cưỡng chế, đặt an toàn của người dân lên hàng đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trong việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giúp người dân di dời kịp thời đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

z7195726646512-b2c653caccaf4536257d025364a9dc2c.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên trái) trực tiếp vận động người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Huy Toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kiểm tra các điểm xung yếu, không để người dân quay lại nơi ở khi chưa đảm bảo an toàn; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước diễn biến phức tạp của bão số 13.

null