Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 13 tại xã Pờ Tó

(GLO)- Chiều 5-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với xã Pờ Tó để kiểm tra, chỉ đạo triển khai phương án ứng phó với bão số 13 (KALMAEGI).

Xã Pờ Tó nằm ở khu vực hạ lưu sông Ba, là địa bàn thường xuyên bị ngập lụt, chia cắt trong mùa mưa bão. Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 13, đập An Khê-Ka Nát sẽ tiến hành xả lũ, khiến xã Pờ Tó có nguy cơ bị ngập sâu trên diện rộng; trong đó 3 làng Bi Gia, Bi Giông và Plei Du với gần 1.000 nhân khẩu có khả năng bị cô lập.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chỉ đạo phòng chống bão số 13 tại xã Pờ Tó. Ảnh: Minh Trung

Ông Huỳnh Văn Trường-Bí thư Đảng ủy xã Pờ Tó-cho biết: Để chủ động ứng phó, Đảng ủy xã đã ban hành văn bản chỉ đạo, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng trưởng đầu ngành; đồng thời thành lập 4 tổ công tác phụ trách các điểm xung yếu. Các tổ được giao nhiệm vụ huy động lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, xã đã bố trí biển cảnh báo, lực lượng trực gác tại 2 đầu điểm nguy hiểm để ngăn người dân qua lại; vừa phòng-chống bão, vừa ứng phó với lũ. Chính quyền địa phương cũng khẩn trương thông báo, vận động và tổ chức di dời người dân ở vùng có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn; đồng thời chủ động huy động thêm lực lượng, phương tiện từ bên ngoài để sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu hệ thống chính trị xã Pờ Tó kích hoạt ngay phương châm “4 tại chỗ”, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống, ứng phó bão lũ khẩn cấp. Trong đó, tập trung di dời toàn bộ người dân 3 làng Bi Gia, Bi Giông và Plei Du đến nơi an toàn; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt tối thiểu từ 3 ngày đến 1 tuần trong trường hợp bị cô lập.

Bên cạnh đó, địa phương cần rà soát, đưa người đau ốm, phụ nữ sắp đến ngày sinh tới trạm y tế; chuẩn bị đầy đủ thuốc men, phương tiện, đảm bảo sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chỉ đạo tại các điểm xung yếu có nguy cơ ngập lụt. Ảnh: Minh Trung

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra hệ thống báo động xả lũ tại các khu vực gần hồ, đập trên địa bàn phường An Khê, xã Kông Chro và xã Pờ Tó, nhằm đảm bảo cường độ âm thanh cảnh báo đủ lớn để người dân kịp thời di dời khi có tình huống khẩn cấp; góp phần chủ động phòng-chống, giảm thiểu thiệt hại do bão số 13 gây ra.