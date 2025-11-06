Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 13 tại xã Pờ Tó

NGỌC ÁNH
(GLO)- Chiều 5-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với xã Pờ Tó để kiểm tra, chỉ đạo triển khai phương án ứng phó với bão số 13 (KALMAEGI).

Xã Pờ Tó nằm ở khu vực hạ lưu sông Ba, là địa bàn thường xuyên bị ngập lụt, chia cắt trong mùa mưa bão. Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 13, đập An Khê-Ka Nát sẽ tiến hành xả lũ, khiến xã Pờ Tó có nguy cơ bị ngập sâu trên diện rộng; trong đó 3 làng Bi Gia, Bi Giông và Plei Du với gần 1.000 nhân khẩu có khả năng bị cô lập.

dong-chi-pho-chu-tich-nguyen-thi-thanh-lich-chi-dao-phong-chong-bao-so-13-tai-xa-po-to.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chỉ đạo phòng chống bão số 13 tại xã Pờ Tó. Ảnh: Minh Trung

Ông Huỳnh Văn Trường-Bí thư Đảng ủy xã Pờ Tó-cho biết: Để chủ động ứng phó, Đảng ủy xã đã ban hành văn bản chỉ đạo, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng trưởng đầu ngành; đồng thời thành lập 4 tổ công tác phụ trách các điểm xung yếu. Các tổ được giao nhiệm vụ huy động lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, xã đã bố trí biển cảnh báo, lực lượng trực gác tại 2 đầu điểm nguy hiểm để ngăn người dân qua lại; vừa phòng-chống bão, vừa ứng phó với lũ. Chính quyền địa phương cũng khẩn trương thông báo, vận động và tổ chức di dời người dân ở vùng có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn; đồng thời chủ động huy động thêm lực lượng, phương tiện từ bên ngoài để sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu hệ thống chính trị xã Pờ Tó kích hoạt ngay phương châm “4 tại chỗ”, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống, ứng phó bão lũ khẩn cấp. Trong đó, tập trung di dời toàn bộ người dân 3 làng Bi Gia, Bi Giông và Plei Du đến nơi an toàn; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt tối thiểu từ 3 ngày đến 1 tuần trong trường hợp bị cô lập.

Bên cạnh đó, địa phương cần rà soát, đưa người đau ốm, phụ nữ sắp đến ngày sinh tới trạm y tế; chuẩn bị đầy đủ thuốc men, phương tiện, đảm bảo sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp.

dong-chi-pho-chu-tich-nguyen-thi-thanh-lich-chi-dao-tai-cac-diem-xung-yeu-co-nguy-co-ngap-lut.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chỉ đạo tại các điểm xung yếu có nguy cơ ngập lụt. Ảnh: Minh Trung

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra hệ thống báo động xả lũ tại các khu vực gần hồ, đập trên địa bàn phường An Khê, xã Kông Chro và xã Pờ Tó, nhằm đảm bảo cường độ âm thanh cảnh báo đủ lớn để người dân kịp thời di dời khi có tình huống khẩn cấp; góp phần chủ động phòng-chống, giảm thiểu thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt

Thời sự

(GLO)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời người dân vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, nhà ở không kiên cố tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

Thời sự

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

Thời sự

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

Thời sự

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

Thời sự

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

