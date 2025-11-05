Báo Gia Lai điện tử

Gia Lai: Lực lượng thanh niên xung kích chủ động ứng phó bão số 13

DƯƠNG LINH

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (Kalmaegi), Tỉnh đoàn Gia Lai đã triển khai cao điểm Chiến dịch “Thanh niên Gia Lai xung kích mùa bão, lũ”, tập trung bảo đảm lực lượng tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ cơ sở khi bão đổ bộ.

Cụ thể, Tỉnh đoàn đã công bố đường dây nóng Ban Chỉ huy chiến dịch cấp tỉnh và danh bạ 135 đội thanh niên xung kích mùa bão, lũ năm 2025 ở các xã, phường qua mã QR để kết nối thông tin, điều lực lượng khi có tình huống khẩn cấp.

Ban Chỉ huy cấp tỉnh trực 24/24 giờ để tiếp nhận báo cáo, xử lý ngay các điểm xung yếu, nguy cơ sạt lở, ngập sâu.

z7193204791952-db0ecf30bc1115c79e1ffb8a03a764a7.jpg

Các đơn vị Đoàn cấp cơ sở củng cố đội hình thanh niên xung kích tại địa bàn. Cụ thể, mỗi xã, phường tối thiểu có 30 đoàn viên; cấp thôn, làng, tổ dân phố có 20 đoàn viên/đội.

Đội có nhiệm vụ bám từng tuyến đê, hồ chứa, bờ kè, khu vực nguy cơ sạt lở; đến từng gia đình hướng dẫn gia cố nhà cửa, kê lại đồ đạc, thu hoạch nông sản khi dự báo mưa lớn… bảo đảm phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”.

thanh-nien-gia-lai-xung-kich-mua-bao-lu-3.jpg
Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước phối hợp cùng Chi đoàn thôn Phổ Trạch giúp người dân gia cố nhà cửa trước khi cơn bão số 13 đổ bộ. Ảnh: D.L

Khi bão đổ bộ, lực lượng thanh niên xung kích tại chỗ trực 24/24 giờ, phối hợp với lực lượng chức năng ở các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; kịp thời hỗ trợ sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm; bảo vệ, hỗ trợ hồ chứa nước, đê kè; tham gia cứu hộ cứu nạn và vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men đến khu vực tạm thời bị chia cắt; đồng thời tích cực vận động hiến máu cho các ca cấp cứu trong bối cảnh mưa bão (nếu có).

Sau bão, đoàn viên thanh niên tiếp tục dọn vệ sinh môi trường, khắc phục sự cố hư hỏng các đoạn đê xung yếu; sửa chữa đường giao thông, công trình công cộng bị hư hại; hỗ trợ người dân ổn định sinh hoạt, giúp học sinh trở lại trường; tiêu độc khử trùng nguồn nước, khu dân cư khi cần thiết.

Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng di dời bè đến nơi an toàn.

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tặng công trình Nhà nhân ái cho hộ nghèo tại xã An Toàn ngày 24-5. Ảnh: D.L

Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai: Ðoàn kết-Tiên phong-Ðột phá-Phát triển

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Nhiệm kỳ 2022-2025, Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai ghi dấu bằng nhiều công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chuyển đổi số. Bước sang giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Anh Nguyễn Thành Trung và Câu lạc bộ Tương lai xanh với những hoạt động thiện nguyện cho trẻ em khó khăn. Ảnh: NVCC

Không ngừng cống hiến cho cộng đồng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Anh Nguyễn Thành Trung (xã Ia Pnôn) và chị Hồ Nhật Nguyệt (xã Tuy Phước) là 2 trong số 20 gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng 15-10 cấp tỉnh năm 2025. Một người âm thầm gieo mầm thiện nguyện nơi vùng cao, một người năng động sáng tạo trong chuyển đổi số ở cơ sở.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị

Hơn 4.000 điểm cầu kết nối tuổi trẻ Việt Nam góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đoàn diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4.088 điểm cầu, hơn 80 nghìn đại biểu tham dự.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho các cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội vào tối 12-10.

Sống đẹp từ những điều bình dị

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn sống tử tế và lan tỏa điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể. 3 trong số 21 cá nhân vừa được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 là minh chứng cho tinh thần ấy: sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Cán bộ Tỉnh đoàn quyên góp tại lễ phát động Chiến dịch “Chung tay vượt bão”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão số 10.

Tỉnh đoàn Gia Lai phát động chiến dịch “Chung tay vượt bão”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung. Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, ngày 6-10, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ phát động chiến dịch “Chung tay vượt bão”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão số 10.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...