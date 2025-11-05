Gia Lai: Lực lượng thanh niên xung kích chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (Kalmaegi), Tỉnh đoàn Gia Lai đã triển khai cao điểm Chiến dịch “Thanh niên Gia Lai xung kích mùa bão, lũ”, tập trung bảo đảm lực lượng tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ cơ sở khi bão đổ bộ.

Cụ thể, Tỉnh đoàn đã công bố đường dây nóng Ban Chỉ huy chiến dịch cấp tỉnh và danh bạ 135 đội thanh niên xung kích mùa bão, lũ năm 2025 ở các xã, phường qua mã QR để kết nối thông tin, điều lực lượng khi có tình huống khẩn cấp.

Ban Chỉ huy cấp tỉnh trực 24/24 giờ để tiếp nhận báo cáo, xử lý ngay các điểm xung yếu, nguy cơ sạt lở, ngập sâu.

Các đơn vị Đoàn cấp cơ sở củng cố đội hình thanh niên xung kích tại địa bàn. Cụ thể, mỗi xã, phường tối thiểu có 30 đoàn viên; cấp thôn, làng, tổ dân phố có 20 đoàn viên/đội.

Đội có nhiệm vụ bám từng tuyến đê, hồ chứa, bờ kè, khu vực nguy cơ sạt lở; đến từng gia đình hướng dẫn gia cố nhà cửa, kê lại đồ đạc, thu hoạch nông sản khi dự báo mưa lớn… bảo đảm phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”.

Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước phối hợp cùng Chi đoàn thôn Phổ Trạch giúp người dân gia cố nhà cửa trước khi cơn bão số 13 đổ bộ. Ảnh: D.L

Khi bão đổ bộ, lực lượng thanh niên xung kích tại chỗ trực 24/24 giờ, phối hợp với lực lượng chức năng ở các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; kịp thời hỗ trợ sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm; bảo vệ, hỗ trợ hồ chứa nước, đê kè; tham gia cứu hộ cứu nạn và vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men đến khu vực tạm thời bị chia cắt; đồng thời tích cực vận động hiến máu cho các ca cấp cứu trong bối cảnh mưa bão (nếu có).

Sau bão, đoàn viên thanh niên tiếp tục dọn vệ sinh môi trường, khắc phục sự cố hư hỏng các đoạn đê xung yếu; sửa chữa đường giao thông, công trình công cộng bị hư hại; hỗ trợ người dân ổn định sinh hoạt, giúp học sinh trở lại trường; tiêu độc khử trùng nguồn nước, khu dân cư khi cần thiết.