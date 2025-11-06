Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai: Tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với bão số 13

P.V
(GLO)- Tối 6-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có Công điện số 10/CĐ-UBND yêu cầu tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với bão số 13.

Tỉnh Gia Lai nằm trực tiếp trên đường đi của tâm bão; mức độ rủi ro thiên tai ở nhiều khu vực được cảnh báo ở cấp 4-cấp độ rất nguy hiểm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị tiếp tục rà soát, sơ tán triệt để Nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm nhất là tại các khu vực ven biển, triều cường, sóng lớn, trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, nhà tạm yếu tại khu vực có gió bão mạnh; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè.

bao.jpg
Người dân không ra khỏi nhà sau 16 giờ nếu không có việc gì quá khẩn cấp. Ảnh: Thanh Sáng

Căn cứ vào tình hình cụ thể tại các địa phương (nhất là các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh) chủ động việc cấm, kiểm soát, hạn chế tối đa người và phương tiện tham gia giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp.

Các cơ quan báo chí khẩn trương thông tin kịp thời, yêu cầu người dân các xã, phường ven biển hạn chế ra khỏi nhà từ 16 giờ và dừng hẳn việc ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày 6-11, trừ trường hợp thật sự cần thiết hoặc có nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, cảnh báo và các phương tiện hạn chế lưu thông tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là khu vực đèo An Khê từ 18 giờ cùng ngày.

Tiếp tục rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí của toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Các địa phương phía Tây tỉnh, đặc biệt khu vực An Khê, Ayun Pa, Pleiku: Chuẩn bị phương án chống gió mạnh cấp 8–9 khi bão đi sâu vào đất liền; triển khai khẩn cấp sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ tác động gió bão, vùng sườn đồi, khe suối, taluy dương có nguy cơ sạt lở.

Lực lượng vũ trang: Công an, Quân đội điều động lực lượng về các xã, phường xung yếu, sát dân nhất có thể để kịp thời hỗ trợ, ứng cứu ngay khi có tình huống xảy ra. Sẵn sàng chi viện cho các khu vực thiệt hại nặng nề.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng triển khai lực lượng hướng dẫn giao thông, chốt chặn các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và các khu vực nguy hiểm. Bố trí lực lượng ứng trực ở các khu vực giao thông huyết mạch đèo An Khê, đèo Mang Yang,...

Bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát, hạn chế người, phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tổ trưởng các Tổ công tác địa bàn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời chủ động chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh; thường xuyên báo cáo, đề xuất về Sở Chỉ huy tiền phương để xem xét, điều động, bổ sung lực lượng hỗ trợ khi cần thiết.

