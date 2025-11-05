Phải đảm bảo an toàn các công trình giao thông trọng điểm và người dân vùng hạ du

( GLO)- Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi kiểm tra thực tế việc triển khai công tác đảm bảo an toàn một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn xã Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Nam vào sáng ngày 5-11.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra tiến độ thi công và việc đảm bảo an toàn, tiêu thoát lũ tại các điểm: cầu Phước Thắng 1, cầu Phước Thắng 2, cầu Phước Hòa, cầu Diêm Vân thuộc Dự án tuyến đường ven biển (ĐT 639), đoạn Cát Tiến-Diêm Vân; đoạn từ đường Tây Sơn đến điểm giao với ngã ba Ông Thọ, đường Hùng Vương thuộc Dự án tuyến đường ĐT 639, đoạn từ QL QD-QL 19 mới. Đồng chí cũng đã đến kiểm tra Dự án tuyến đường vành đai Khu trung tâm phần mềm và công viên khoa học thuộc Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa. Đây đều là các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế việc triển khai công tác đảm bảo an toàn trên tuyến đường ĐT 639, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân. Ảnh: T.SỸ

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh về tiến độ thi công và công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi), ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, cho biết: Tiến độ các dự án đều đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Các nhà thầu đang khơi thông dòng chảy trên tuyến đường ĐT 639, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân. Ảnh: T.SỸ

Hiện Ban Quản lý đã xây dựng và triển khai phương ứng phó với bão số 13, đảm bảo an toàn cho từng dự án, sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra. Ban cũng yêu cầu các nhà thầu tạm ngừng thi công, di chuyển máy móc, vật tư lên cao; đồng thời huy động phương tiện, máy móc và nhân lực để gia cố các điểm có nguy cơ bị sạt lở, khơi thông dòng chảy để tiêu thoát lũ.

Lãnh đạo xã Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Nam cho biết, địa phương đã xác định số hộ dân ở vùng hạ du có nguy cơ bị ngập lụt, đồng thời xây dựng phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi xảy ra mưa bão lớn.

Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh báo cáo về ﻿các biện pháp đảm bảo an toàn cho tuyến đường ĐT 639, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân. Ảnh: T.SỸ

Sau khi đi kiểm tra thực tế, nghe các đơn vị báo cáo về phương án ứng phó với cơn bão số 13, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải triển khai nhanh, quyết liệt các biện pháp, nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình giao thông trọng điểm và người dân vùng hạ du các công trình.

Trong đó, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh phải triển khai phương án cụ thể đảm bảo an toàn cho từng công trình giao thông trọng điểm, kể cả các công trình mới hoàn thành đưa vào sử dụng theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Ban Quản lý và Sở Xây dựng cũng cần phải đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn tại một số điểm có nguy cơ sạt lở trên đèo An Khê, tuyến đường Nam Phú Phong, tuyến đường QL 19 đến Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định... Các nhà thầu dừng ngay công tác thi công, huy động phương tiện, máy móc gia cố các điểm dễ xảy ra sạt lở và khơi thông dòng chảy, đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh.

Không hài lòng trước tình trạng nhiều hộ dân ở xã Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Nam có nhà ở nằm sát khu vực tiêu thoát lũ của các dự án giao thông, dù đã được đền bù, giải phóng mặt bằng, nhưng chưa di dời đến nơi ở mới, dễ bị thiệt hại khi xảy ra mưa, bão lớn, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai phương án di dời dân đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 2 từ trái qua) yêu cầu di dời ngay các hộ dân ở xã Tuy Phước Đông có nhà nằm trong phạm vi tiêu thoát lũ của tuyến đường ĐT 639, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân. Ảnh: T.SỸ

Xã Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Nam phải chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống… để cung cấp cho bà con; các nhà thầu cũng cần hỗ trợ cho địa phương thực hiện công tác này.

Nhiều điểm trên tuyến đường ĐT 639, đoạn từ QL QD-QL 19 mới đã được khơi thông để tiêu thoát lũ. Ảnh: T.SỸ

Tại Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư Dự án tuyến đường vành đai Khu trung tâm phần mềm và công viên khoa học thuộc Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh kiểm tra toàn bộ hệ thống đường ống thoát nước, xử lý ngay các điểm dễ bị tắc nghẽn.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng (đứng thứ 2 từ phải qua) kiểm tra thực tế Dự án tuyến đường vành đai Khu trung tâm phần mềm và công viên khoa học thuộc Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa. Ảnh: T.SỸ

UBND phường Quy Nhơn Nam phải tăng cường công tác quản lý và thực hiện quy hoạch Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa, quy hoạch toàn tuyến Quy Nhơn-Sông Cầu. Đồng thời xác định rõ các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và khu vực xây dựng khu tái định cư phục vụ các dự án trên địa bàn phường, không trông chờ, ỷ lại tỉnh.