Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai cho học sinh nghỉ học tránh bão số 13

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến Gia Lai, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (phường Diên Hồng) đã thông báo cho toàn bộ học sinh tạm dừng đến trường để đảm bảo an toàn.

Theo kế hoạch, học sinh nội trú và bán trú của Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai được nghỉ học từ 16 giờ 45 phút ngày 5-11 và trở lại trường vào ngày 10-11-2025.

apc-1.jpg
Học sinh Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai được nghỉ học từ 16 giờ 45 phút ngày 5-11 và trở lại trường vào ngày 10-11-2025. Ảnh: ĐVCC

Trong thời gian nghỉ, nhà trường yêu cầu giáo viên, học sinh và phụ huynh không di chuyển đến các khu vực nguy hiểm, vùng bị ảnh hưởng của bão; chủ động thực hiện biện pháp phòng tránh bão, đảm bảo an toàn cho bản thân và tài sản.

Nhà trường giao nhiệm vụ cho giáo viên các bộ môn hướng dẫn học sinh hoàn thành bài tập; đồng thời, phối hợp với phụ huynh duy trì tiến độ học tập. Hệ thống học trực tuyến sẽ được kích hoạt tùy tình hình, đảm bảo không gián đoạn việc học.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2436/SGDĐT-VP về việc chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh bão số 13.

Theo đó, Sở yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục thuộc khu vực Đông và Đông Nam tỉnh trước sáp nhập gồm: Đak Pơ, An Khê, Kông Chro, Kbang, Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, Ayun Pa khẩn trương cho học sinh nghỉ từ chiều 5-11 đến hết ngày 7-11-2025 để chủ động phòng, tránh bão.

