Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

Chủ động điều chỉnh lộ trình ôn tập

Đầu tháng 4, học sinh lớp 12 trên cả nước bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Do kỳ thi diễn ra sớm hơn khoảng hai tuần so với mọi năm, học sinh và giáo viên phải điều chỉnh lộ trình ôn tập.

Học sinh tập trung hệ thống hóa kiến thức lớp 12, đồng thời ôn lại những nội dung lớp 10 và 11 có liên quan, đặc biệt là các dạng bài trọng tâm thường xuất hiện trong đề thi. Tại nhiều trường, giáo viên tăng cường các buổi luyện đề, hướng dẫn học sinh kỹ năng làm bài và quản lý thời gian.

Ông Đặng Văn Thọ - Hiệu trưởng Trường THPT An Lương (xã An Lương) cho biết: Năm học này, trường có 230 học sinh lớp 12. Trước việc kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra sớm hơn mọi năm, nhà trường đã chủ động điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, tăng cường ôn tập và luyện đề cho học sinh.

Chúng tôi yêu cầu giáo viên bám sát cấu trúc đề thi tham khảo, tập trung vào các nội dung trọng tâm và thường xuyên kiểm tra, đánh giá để kịp thời hỗ trợ học sinh. Mục tiêu là giúp các em nắm chắc kiến thức, rèn kỹ năng làm bài và giữ tâm lý ổn định trước kỳ thi.

Học sinh lớp 12 Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát) chủ động ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Ảnh: H.Đ

Cô Trương Thị Ngọc Trâm - giáo viên Toán Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát) cho biết: Giai đoạn này, học sinh được tăng cường luyện đề bên cạnh việc học trên lớp.

“Tôi tập trung cho học sinh luyện đề, hệ thống lại các mảng kiến thức cốt lõi như hàm số, mũ - logarit, tích phân…; đồng thời rèn kỹ năng làm bài và giữ tâm lý ổn định. Qua quá trình này, các em vừa củng cố kiến thức, vừa nâng cao khả năng xử lý dạng bài” - cô Trâm chia sẻ.

Trong khi đó, học sinh hệ giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) phải cân đối thời gian giữa học văn hóa và thực hành nghề, khiến quỹ thời gian ôn thi hạn chế hơn so với học sinh THPT. Điều này đòi hỏi các em phải chủ động tự học, tăng cường học nhóm để bù đắp kiến thức.

Ông Phù Quốc Tiến - Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Tây Sơn (xã Tây Sơn) cho hay: Trung tâm có khoảng 80 học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Chúng tôi tổ chức ôn tập linh hoạt, đồng thời tăng cường luyện đề và hướng dẫn phương pháp tự học cho học sinh. Qua đó, các em được củng cố kiến thức cốt lõi và rèn kỹ năng làm bài.

Ổn định tâm lý, sẵn sàng cho kỳ thi

Bên cạnh đó, học sinh cũng tích cực luyện đề thử, tham khảo đề thi của Bộ GD&ĐT và tham gia các nhóm học để củng cố kiến thức, đặc biệt là các dạng bài vận dụng cao.

Em Nguyễn Minh Tuấn - học sinh lớp 12 Trường THPT số 2 An Nhơn (phường An Nhơn) bày tỏ: Em tập trung vào các phần còn yếu, luyện các dạng bài vận dụng và học nhóm để trao đổi kiến thức. Ban đầu khá căng thẳng, nhưng nhờ phân chia thời gian hợp lý, em cảm thấy tự tin hơn.

Cùng với ôn tập kiến thức, học sinh cần duy trì sức khỏe và ổn định tâm lý để đảm bảo hiệu quả học tập trong giai đoạn nước rút.

Ông Hoàng Nhu - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt (xã Phú Thiện) nhấn mạnh, nhà trường chú trọng hướng dẫn học sinh giữ nhịp học tập hợp lý, tránh quá tải.

Bên cạnh ôn tập, nhà trường nhắc nhở học sinh giữ tinh thần ổn định, lạc quan. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

Năm nay, Bộ GD&ĐT quy định một số điểm mới như tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi, rút ngắn thời gian nhận đơn phúc khảo còn 5 ngày, đồng thời điều chỉnh quy trình chấm thi theo hướng chặt chẽ hơn. Những thay đổi này đòi hỏi học sinh không chỉ ôn tập kiến thức mà còn phải nắm rõ các quy định của kỳ thi để tránh sai sót đáng tiếc.

Ông Trần Nam Hải - Hiệu trưởng Trường THPT số 3 An Nhơn (phường An Nhơn Nam) lưu ý: Ngoài việc ôn tập, học sinh cần nắm chắc các quy định của kỳ thi, đặc biệt là đăng ký môn thi và phúc khảo để tránh sai sót.

Đồng thời, nhà trường phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tổ chức tư vấn tuyển sinh và các hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp học sinh định hướng ngành nghề phù hợp.

Đối với học sinh GDNN - GDTX, việc bù đắp kiến thức còn hạn chế, đòi hỏi các em phải chủ động học nhóm, học trực tuyến và tích cực tham gia các buổi học bù để kịp chương trình.

Giai đoạn đầu tháng 4 là thời điểm then chốt, khi học sinh vừa hoàn thiện kiến thức, vừa rèn kỹ năng và ổn định tâm lý trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Với sự đồng hành của nhà trường, nhiều em đang nỗ lực ôn tập để sẵn sàng bước vào kỳ thi với tâm thế chủ động.