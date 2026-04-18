Bidiphar hỗ trợ 20 triệu đồng cho học sinh dự thi Olympic Vật lý châu Âu

(GLO)- Chiều 17-4, ông Lê Văn Tòa - Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) đã trao 20 triệu đồng ủng hộ Quỹ Tài năng trẻ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai) nhằm tiếp sức cho em Nguyễn Vũ Mạnh Khang dự thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2026.

Ông Lê Văn Tòa mong muốn em Nguyễn Vũ Mạnh Khang sẽ phát huy năng lực, bản lĩnh để đạt kết quả cao, tiếp tục khẳng định trí tuệ học sinh Việt Nam.

Ông Lê Văn Tòa - Giám đốc Kinh doanh Bidiphar trao 20 triệu đồng cho đại diện Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: Hải Yến

Ông Huỳnh Lê Minh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - cho biết: Hội Vật lý Việt Nam đã thành lập đội tuyển quốc gia gồm 5 học sinh xuất sắc nhất tham dự Olympic Vật lý châu Âu năm 2026, tổ chức tại Gothenburg (Thụy Điển). Em Nguyễn Vũ Mạnh Khang là một trong số đó.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ tập huấn tại Hà Nội trước khi lên đường dự thi. Chi phí học tập, sinh hoạt và tham dự kỳ thi chủ yếu thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

Vì vậy, nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng để em Nguyễn Vũ Mạnh Khang có điều kiện tốt nhất, vững bước trên hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức, góp phần mang vinh quang về cho quê hương, đất nước.