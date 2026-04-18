Bidiphar hỗ trợ 20 triệu đồng cho học sinh dự thi Olympic Vật lý châu Âu

HẢI YẾN HẢI YẾN
(GLO)- Chiều 17-4, ông Lê Văn Tòa - Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) đã trao 20 triệu đồng ủng hộ Quỹ Tài năng trẻ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai) nhằm tiếp sức cho em Nguyễn Vũ Mạnh Khang dự thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2026.

Ông Lê Văn Tòa mong muốn em Nguyễn Vũ Mạnh Khang sẽ phát huy năng lực, bản lĩnh để đạt kết quả cao, tiếp tục khẳng định trí tuệ học sinh Việt Nam.

Ông Lê Văn Tòa - Giám đốc Kinh doanh Bidiphar trao 20 triệu đồng cho đại diện Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: Hải Yến

Ông Huỳnh Lê Minh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - cho biết: Hội Vật lý Việt Nam đã thành lập đội tuyển quốc gia gồm 5 học sinh xuất sắc nhất tham dự Olympic Vật lý châu Âu năm 2026, tổ chức tại Gothenburg (Thụy Điển). Em Nguyễn Vũ Mạnh Khang là một trong số đó.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ tập huấn tại Hà Nội trước khi lên đường dự thi. Chi phí học tập, sinh hoạt và tham dự kỳ thi chủ yếu thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

Vì vậy, nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng để em Nguyễn Vũ Mạnh Khang có điều kiện tốt nhất, vững bước trên hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức, góp phần mang vinh quang về cho quê hương, đất nước.

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

Miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm 2029

Miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm 2029

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý trước ngày 4-4.

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2026/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026. Theo đó, mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ học tập để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên VNeID để thay thế bản giấy.

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

