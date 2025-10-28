Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai ký kết hợp tác chiến lược với Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

PHÚ HÒA
(GLO)- Chiều 28-10, tại trụ sở UBND tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang và GS.TS. Mai Thanh Phong-Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh đã ký kết Thỏa thuận hợp tác.

2810-4.jpg
UBND tỉnh Gia Lai và Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Dũng Nhân

Theo đó, hai bên tập trung hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu các chương trình cao học, nghiên cứu sinh phù hợp với nhu cầu của tỉnh.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh tổ chức các hội thảo, khóa đào tạo và chương trình ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

2810-1.jpg
Hai bên trao đổi về việc triển khai hợp tác giai đoạn 2025-2030 Ảnh: Dũng Nhân

Ngoài ra, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh còn hỗ trợ địa phương trong thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bao gồm: tư vấn, kết nối triển khai Trung tâm khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảng dạy và chia sẻ chuyên môn. Đồng thời, phối hợp đào tạo chuyên sâu về bảo mật, an toàn thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh.

Thỏa thuận hợp tác có hiệu lực trong 5 năm, là nền tảng để các sở, ngành, doanh nghiệp của tỉnh và các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Bách khoa xây dựng, triển khai các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh: Việc hợp tác với một trong những trường đại học hàng đầu cả nước sẽ mở ra cơ hội quan trọng để tỉnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và quản lý, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2810-3.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Dũng Nhân

GS.TS. Mai Thanh Phong-Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, khẳng định: Nhà trường sẽ đồng hành cùng tỉnh Gia Lai trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại địa phương trong giai đoạn tới.

2810-2.jpg
GS.TS. Mai Thanh Phong-Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, cam kết đồng hành với tỉnh trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ảnh: Dũng Nhân

Trong giai đoạn 2019-2025, UBND tỉnh và Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp triển khai hiệu quả nhiều hoạt động nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo. Hai bên đã hoàn thành 3 đề tài khoa học, công nghệ quan trọng về trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu quy hoạch và ngôn ngữ dân tộc Bahnar.

Cũng trong giai đoạn này, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh còn hỗ trợ tỉnh trong tư vấn dự án Không gian khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đào tạo về an toàn thông tin; kết nối hợp tác quốc tế và đầu tư; giảng dạy, chia sẻ tri thức và định hướng phát triển nguồn nhân lực.

