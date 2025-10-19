Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An háo hức khám phá di sản văn hoá Tây Nguyên

(GLO)- Tiếng chiêng vang vọng và những bàn tay nhỏ của học sinh đang cặm cụi đan gùi, nặn gốm,... là khung cảnh của “Hành trình trải nghiệm và khám phá di sản văn hoá Tây Nguyên” do Trường Tiểu học Chu Văn An tổ chức ngày 17-10 tại làng Kép 2 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai).

Khi đoàn vừa đặt chân đến làng Kép 2, tiếng chiêng đã vang vọng giữa không gian, hơn 200 học sinh khối 3 cùng thầy cô, phụ huynh được nghe kể về văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên rồi háo hức tự tay thử những nhịp chiêng đầu tiên.

Học sinh say sưa trải nghiệm đánh chiêng, lắng nghe nghệ nhân kể chuyện về văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh: Chu Hằng

Sau khi được chạm vào chiêng, em Nguyễn Kiến Minh (học sinh lớp 3.6) vui mừng nói: “Trong tất cả các hoạt động được biết từ trước, em thích nhất là được trải nghiệm đánh chiêng, vì đây là lần đầu tiên em được tự tay đánh một chiếc chiêng thật. Âm thanh vang lên mạnh mẽ và lạ lắm, khác hẳn với những gì em từng nghe trên tivi. Hoạt động này giúp em khám phá nhiều điều mới mẻ mà trước giờ chưa từng được thử, lại còn mang ý nghĩa sâu sắc. Em mong sẽ có thêm nhiều cơ hội tham gia những hoạt động văn hóa như thế này”.

Không chỉ lắng nghe, học sinh còn được trải nghiệm đan gùi truyền thống bằng sợi mây, nan tre dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân. Nhiều em tỏ ra thích thú khi nhìn những nan tre tưởng chừng đơn giản bỗng trở thành chiếc gùi chắc chắn và đẹp mắt.

Nhiều em nhỏ hứng thú khi được trực tiếp đan gùi truyền thống. Ảnh: Chu Hằng

Rời điểm 1, đoàn tiếp tục đến điểm 2, nơi đây các bà, các cô đang cần mẫn bên khung cửi dệt thổ cẩm. Nghề truyền thống này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn trong từng động tác. Dưới bàn tay khéo léo của các bà, những sợi chỉ đủ màu được luồn qua lại, dệt nên những hoa văn rực rỡ và sinh động. Nhiều em học sinh tò mò chạy đến gần, say sưa quan sát rồi háo hức đặt ra hàng loạt câu hỏi thú vị dành cho những người thợ dệt.

Nhiều học sinh thích thú khi được theo dõi các bà, các cô dệt vải thổ cẩm. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ dệt vải, các em còn được trải nghiệm làm gốm. Hoạt động giúp học sinh hiểu được giá trị của lao động truyền thống, trân trọng sự khéo léo của con người trong việc tạo ra vật dụng hằng ngày. Đất sét lấm lem tay, quần áo lấm tấm bụi nhưng ánh mắt các em lại sáng rực vì niềm vui được tự tay làm ra sản phẩm.

Nguyễn Hoàng Nhã Uyên và bạn cùng nhau khoe thành phẩm của mình. Ảnh: Chu Hằng

Trên tay cầm chiếc ly đất sét tự làm, em Nguyễn Hoàng Nhã Uyên (học sinh lớp 3.1) bày tỏ: “Nặn nhồi đất sét làm em mất khá nhiều sức vì đất cứng và nặng tay, nhưng đó lại là hoạt động em thích nhất. Cảm giác được tự tay nhào nặn và tạo hình thành một chiếc ly thật thú vị”.

Đến khu nhà mồ, các em tập trung lắng nghe về những tập tục, tín ngưỡng và phong tục tang lễ của người Tây Nguyên. Ảnh: Chu Hằng

Đến khu nhà mồ, không khí trở nên trầm lắng và những ánh mắt ngạc nhiên về những bức tượng. Học sinh được nghe kể về những tập tục, tín ngưỡng và phong tục tang lễ của người Tây Nguyên.

Khép lại hành trình ở khu nhà mồ, các em tới khu nhà sàn để thưởng thức món cơm lam, gà nướng và thịt nướng,.... Từng ống cơm lam được gói ghém cẩn thận, nướng trên than hồng, tỏa mùi thơm đặc trưng.

Dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên, các em học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An háo hức trải nghiệm hành trình khám phá di sản văn hoá Tây Nguyên. Ảnh: Chu Hằng

Chị Mai Thị Thu Thảo (trú tại tổ 1, phường Pleiku)-Phụ huynh em Hồ Mai Gia Bảo (lớp 3.3) chia sẻ: “Ngay từ tối hôm trước, con đã háo hức chuẩn bị cho chuyến đi. Hoạt động trải nghiệm do nhà trường tổ chức thực sự rất ý nghĩa, nhất là với các em nhỏ sinh ra và lớn lên ở đô thị, ít có cơ hội tiếp xúc với văn hóa truyền thống. Qua chuyến trải nghiệm, các con hiểu thêm về văn hóa Tây Nguyên và tôi hy vọng trường sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng những hoạt động thiết thực như thế này”.

Nói về ý nghĩa của hoạt động, cô Đặng Thị Thủy-Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An-cho biết: Với nhiều học sinh, đặc biệt là các bạn ở khu vực đô thị, di sản văn hoá Tây Nguyên vẫn còn là khái niệm khá xa lạ và chỉ được biết đến qua trang sách báo hay màn hình tivi. Xuất phát từ mong muốn giúp học sinh được hiểu thêm về văn hoá, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An đã tổ chức hoạt động “Hành trình trải nghiệm và khám phá di sản văn hoá Tây Nguyên” đầy ý nghĩa. Chúng tôi mong rằng thông qua những trải nghiệm thực tế, các em sẽ hiểu hơn, yêu hơn và trở thành những người lan toả ý thức bảo tồn di sản tới bạn bè, gia đình”.

Đồng thời, trong quá trình trải nghiệm, mỗi lớp sẽ thực hiện quay chụp và xây dựng 1 clip về quá trình và ý nghĩa của việc trải nghiệm để đăng tải lên facebook của Liên đội, sau đó Ban giám khảo sẽ chấm và trao giải.