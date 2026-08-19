Xuân Son xuất thần ghi cú đúp phá lưới Malaysia, Việt Nam tranh vô địch với Thái Lan: 5 tỉ đồng tiền thưởng

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình. Xuân Son tỏa sáng với cú đúp, giúp đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-0 sau 2 lượt trận và giành quyền vào chung kết gặp đội tuyển Thái Lan.

Hiệp 1 áp đảo nhưng bàn thắng chưa đến

Tối 19.8, đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình với tâm thế nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Malaysia bằng những pha tấn công ở hai biên. Ngay phút đầu tiên, Tuấn Tài đã có cơ hội dứt điểm sau đường tạt bóng của Đình Bắc, nhưng cú sút chéo góc đi chệch cột dọc trong gang tấc.

2 đội và khán giả trên sân dành 1 phút mặc niệm cho cố HLV Phan Thanh Hùng.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục tung ra đội hình bất ngờ khi cất Xuân Son trên băng ghế dự bị.

Trong khi đó HLV Tan Cheng Hoe phải tính toán nhân sự trong thế nhiều trụ cột chấn thương.

Trong phần lớn hiệp 1, đội tuyển Việt Nam là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đình Bắc, Văn Hậu, Hai Long và Hoàng Hên lần lượt có những tình huống dứt điểm đáng chú ý. Đặc biệt, Hai Long từng bứt tốc đối mặt thủ môn Ghani nhưng lựa chọn chuyền ngang cho Đình Bắc, tạo điều kiện để hậu vệ Malaysia kịp thời can thiệp.

Hôm nay là sinh nhật tròn 22 tuổi của Đình Bắc.

Bước ngoặt đáng chú ý của đội tuyển Malaysia đến khi Sergio Aguero gặp vấn đề và phải rời sân bằng cáng. Syafiq Ahmad được tung vào thay thế. Malaysia cũng có những khoảng thời gian kiểm soát bóng tốt hơn, chủ yếu khai thác tốc độ của Pavithran ở cánh trái. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam chơi tập trung, hạn chế đáng kể những cơ hội nguy hiểm của đối thủ.

Xuân Son định đoạt trận đấu

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. Thủ môn Ghani có thêm nhiều lần cứu thua trước những pha dứt điểm của các cầu thủ áo đỏ.

Phút 59, HLV Kim Sang-sik đưa Xuân Son vào sân cùng Tài Lộc, thay Hai Long và Hoàng Hên. Sự xuất hiện của Xuân Son nhanh chóng tạo ra khác biệt. Phút 62, đội tuyển Việt Nam mở tỷ số. Sau tình huống tấn công và bóng bật ra trong vòng cấm, Xuân Son có mặt đúng lúc, đá bồi cận thành tung lưới Malaysia, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Xuân Son vào sân và ngay lập tức tạo khác biệt.

Khán giả tập trung ở các điểm xem chung do FPT Play tổ chức để cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Khán giả ở điểm xem ngoài trời do FPT Play tổ chức tại Công viên 1C Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn (TP.HCM) ăn mừng bàn thắng của Xuân Son.

Sau bàn thắng, Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Đội tuyển Việt Nam cũng có những điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì sức mạnh và sự chắc chắn trong những phút cuối. Xuân Son và Văn Vĩ lần lượt nhận thẻ vàng, trong khi Tuấn Tài và Hoàng Đức được rút ra nghỉ.

Phút 75, Xuân Son xoay người dứt điểm nhanh sau một pha phối hợp đẹp mắt nhưng không thể đánh bại thủ môn Ghani. Một phút sau, đến lượt Đình Bắc thử vận may bằng cú sút xa chân trái. Tiền đạo sinh năm 2004 vẫn rất nỗ lực tìm kiếm bàn thắng trong ngày sinh nhật tuổi 22.

Hoàng Hên cũng đã có ngày thi đấu năng nổ.

Xuân Son là người hùng ở cả 2 lượt trận bán kết.

Phút 78, Đình Bắc tiếp tục góp dấu ấn khi chuyền bóng để Văn Vĩ băng xuống bên cánh trái. Hậu vệ này căng ngang vào trong cho Xuân Son nhưng cầu thủ Malaysia đã kịp thời ngăn chặn cú dứt điểm.

Malaysia cũng cố gắng tìm bàn gỡ, nhưng những pha tấn công của đội khách chưa đủ sắc bén. Phút 77, Syafiq tung cú sút từ khoảng cách khoảng 25 m nhưng Lê Giang Patrik dễ dàng ôm gọn bóng.

Phút 79, Malaysia tiếp tục thay người khi Josue và Sumareh rời sân. Một phút sau, đội tuyển Việt Nam cũng có sự điều chỉnh khi Đinh Quang Kiệt vào thay Văn Hậu. Đây là lần đầu tiên trung vệ trẻ của HAGL được ra sân tại ASEAN Cup 2026.

Phút 89, Xuân Son hoàn tất ngày thi đấu như "lên đồng" của mình bằng bàn ấn định tỷ số 2-0 cho trận bán kết lượt về bằng pha dứt điểm ở góc hẹp.

Cả 2 lượt trận bán kết, Xuân Son đều là cầu thủ xuất sắc nhất.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được đá chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan ngay sáng hôm sau.

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở lượt về, qua đó thắng chung cuộc 4-0 sau 2 lượt trận và giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Thái Lan. Toàn đội sẽ bay sang Thái Lan ngay trong sáng 20.8 (lúc 8 giờ 50 phút) và hạ cánh tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) lúc 10 giờ 50 phút. VFF đã sắp xếp đi lại, khách sạn, ăn ở,... tại Thái Lan để toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết lượt đi vào lúc 20 giờ ngày 22.8. Sau đó, 2 đội sẽ đá trận lượt về lúc 20 giờ ngày 26.8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Với thành tích lọt vào chung kết, đội tuyển Việt Nam nhận được thưởng nóng 500 triệu đồng từ Acecook Việt Nam. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 1 tỉ đồng cho chiến thắng này, trước đó VFF cũng đã thưởng 3,5 tỉ đồng. Tổng cộng, đội tuyển đến nay nhận được 5 tỉ đồng tiền thưởng.

Theo Quỳnh Phương (TNO)