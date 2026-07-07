Phường Pleiku xếp hạng nhất môn Taekwondo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sau 3 ngày tranh tài, môn Taekwondo trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 đã bế mạc ngày 7-7. Thi đấu nổi bật, Đoàn Taekwondo phường Pleiku giành 22 huy chương các loại, qua đó xếp hạng nhất.

Các vận động viên thi đấu quyết liệt, cống hiến nhiều pha ra đòn đẹp mắt, hấp dẫn. Ảnh: R.H

Môn Taekwondo quy tụ hơn 130 vận động viên (VĐV) đến từ 11 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia tranh tài tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku với các nội dung, gồm: quyền tiêu chuẩn, đối kháng cá nhân nam, nữ và đối kháng đồng đội.

Ở nội dung quyền tiêu chuẩn có 3 nội dung, gồm: cá nhân nam, cá nhân nữ và quyền đôi nam nữ.

Nội dung đối kháng cá nhân nam, nữ có 24 nội dung, trong đó nam thi đấu ở 12 hạng cân (từ hạng cân không quá 39kg đến trên 70kg) và nữ thi đấu ở 12 hạng cân (từ hạng cân không quá 38kg đến trên 68kg).

Nội dung đối kháng đồng đội gồm: đồng đội nam (tổng cân nặng không quá 240kg/4VĐV), đồng đội nữ (không quá 200kg/4VĐV) và đồng đội hỗn hợp (nữ tổng cân nặng không quá 100kg/2VĐV và nam tổng cân nặng không quá 110kg/2VĐV).

Trong suốt những ngày tranh tài, các VĐV đã cống hiến cho khán giả nhiều màn trình diễn hấp dẫn với những bài quyền đẹp mắt, cùng các trận đối kháng sôi nổi, quyết liệt, thể hiện tinh thần thượng võ và ý chí thi đấu cao.

Với thành tích thi đấu nổi bật, đoàn Taekwondo phường Pleiku xếp hạng nhất với 10 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Xếp hạng nhì là đoàn xã Đức Cơ với 7 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Đoàn xã Phú Túc xếp hạng ba với 5 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.