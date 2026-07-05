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Hơn 130 vận động viên tranh tài môn Taekwondo tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai

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R'Ô HOK
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(GLO)- Sáng 5-7, tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc môn Taekwondo trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026.

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Ban tổ chức và các vận động viên tranh tài môn Taekwondo tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm. Ảnh: R.H

Môn Taekwondo quy tụ hơn 130 vận động viên (VĐV) đến từ 11 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia tranh tài các nội dung: quyền tiêu chuẩn, đối kháng cá nhân nam, nữ và đối kháng đồng đội.

Ở nội dung quyền tiêu chuẩn có 3 nội dung, gồm: cá nhân nam, cá nhân nữ và quyền đôi nam nữ.

Nội dung đối kháng cá nhân nam, nữ có 24 nội dung, trong đó nam thi đấu ở 12 hạng cân (từ hạng cân không quá 39kg đến trên 70kg) và nữ thi đấu ở 12 hạng cân (từ hạng cân không quá 38kg đến trên 68kg).

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Các vận động viên tranh tài nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nam, cá nhân nữ. Ảnh: R.H

Nội dung đối kháng đồng đội gồm: đồng đội nam (tổng cân nặng không quá 240kg/4 VĐV), đồng đội nữ (không quá 200kg/4 VĐV) và đồng đội hỗn hợp (nữ tổng cân nặng không quá 100kg/2 VĐV và nam tổng cân nặng không quá 110kg/2VĐV).

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài ở nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nam, cá nhân nữ. Các phần thi diễn ra sôi nổi, thể hiện sự chuẩn xác trong từng động tác kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu và tinh thần thượng võ của các VĐV. Dự kiến lễ bế mạc môn Taekwondo sẽ diễn ra vào ngày 8-7.

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