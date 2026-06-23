Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

200 vận động viên tranh tài môn karate tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
R'Ô HOK
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 23-6, tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc môn karate trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026.

Môn karate quy tụ 200 vận động viên (VĐV) đến từ 20 xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Các VĐV thi đấu 30 nội dung, gồm 25 nội dung đối kháng (kumite) và 5 nội dung thi quyền (kata).

Ở phần thi đấu đối kháng, các VĐV tranh tài ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ và cá nhân nam, nữ với nhiều hạng cân khác nhau. Trong đó, cá nhân nam gồm 12 hạng cân (từ 40kg đến trên 84kg), cá nhân nữ gồm 11 hạng cân (từ 36kg đến trên 65kg).

Phần thi quyền gồm các nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội hỗn hợp nam, nữ.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài ở nội dung quyền nam, nữ. Dự kiến, lễ bế mạc môn karate sẽ diễn ra vào chiều 25-6.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Karate Gia Lai sẵn sàng trước “trận đánh lớn”

Karate Gia Lai sẵn sàng trước “trận đánh lớn”

(GLO)- Karate là một trong những môn võ thế mạnh của thể thao Gia Lai được đầu tư trọng điểm. Các võ sĩ của tỉnh đang bước vào guồng quay tập luyện tích cực nhằm hướng tới “trận đánh lớn” là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Dân vũ Quảng trường tổ chức chương trình giao lưu dân vũ lần thứ II với sự tham gia của hơn 200 hội viên đến từ 16 đội múa, dân vũ thuộc các xã, phường: Pleiku, Hội Phú, Đak Đoa và Ia Băng.

Ghi nhận chất lượng chuyên môn từ Giải bơi "Đường đua xanh" 2026.

Giải bơi "Đường đua xanh" 2026: Nâng cao chất lượng, lan tỏa phong trào bơi lội

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Với những cuộc tranh tài sôi nổi cùng thành tích ấn tượng, Giải bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai “Đường đua xanh” năm 2026 không chỉ đột phá về số lượng vận động viên (VĐV) mà còn cho thấy chất lượng chuyên môn được nâng cao so với những lần tổ chức trước.

null