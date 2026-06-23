200 vận động viên tranh tài môn karate tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 23-6, tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc môn karate trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026.

Môn karate quy tụ 200 vận động viên (VĐV) đến từ 20 xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Các VĐV thi đấu 30 nội dung, gồm 25 nội dung đối kháng (kumite) và 5 nội dung thi quyền (kata).

Ở phần thi đấu đối kháng, các VĐV tranh tài ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ và cá nhân nam, nữ với nhiều hạng cân khác nhau. Trong đó, cá nhân nam gồm 12 hạng cân (từ 40kg đến trên 84kg), cá nhân nữ gồm 11 hạng cân (từ 36kg đến trên 65kg).

Phần thi quyền gồm các nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội hỗn hợp nam, nữ.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài ở nội dung quyền nam, nữ. Dự kiến, lễ bế mạc môn karate sẽ diễn ra vào chiều 25-6.