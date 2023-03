* P.V: Chào Quốc Thắng! Chúc mừng em với những giải thưởng vừa đạt được tại Sing Out Loud 2023. Em có thể chia sẻ đôi điều về đam mê ca hát của bản thân?

Năm học lớp 8, em được ba mẹ cho tham gia sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh (nay là Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku) và bắt đầu tiếp cận nhiều hơn với ca hát. Cũng trong năm đó, em đạt giải nhất đơn ca tại cuộc thi văn nghệ do trường tổ chức. Khi học lên THPT, em mới dành thời gian nhiều hơn cho việc rèn luyện kỹ năng thanh nhạc cùng với một số giáo viên và thông qua học hỏi trên Youtube. Năm 2022, em mạnh dạn đăng ký dự thi Liên hoan Tiếng hát Hoa phượng đỏ do Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku tổ chức, được trao giải nhất ở thể loại đơn ca và song ca. Đây cũng là giải thưởng đầu tiên em đạt được ngoài phạm vi trường học.

* P.V: Cơ duyên nào đưa em đến với Sing Out Loud 2023? Em đã từng bước chinh phục đam mê âm nhạc của mình ra sao?

- NGUYỄN QUỐC THẮNG: Trong một lần lướt Facebook, tình cờ em được biết đến cuộc thi Sing Out Loud. Đây là một sân chơi âm nhạc bằng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông toàn quốc do Swinburne Việt Nam tổ chức. Lúc đầu em có hơi phân vân vì sau mùa đầu tiên, cuộc thi đã tạo được tiếng vang lớn. Bởi vậy, trong mùa thứ hai này, Sing Out Loud đã thu hút trên 1.000 học sinh phổ thông trên cả nước đăng ký tham gia, trong đó có cả các bạn từng là quán quân, á quân Giọng hát Việt nhí. Thêm vào đó, sở trường của em lại là hát tiếng Việt chứ không phải tiếng Anh. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến từ gia đình, bạn bè và nhận được sự động viên, ủng hộ từ họ, em đã quyết định đăng ký dự thi.