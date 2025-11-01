Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025: Gia Lai có 2 tập thể và 1 cá nhân đạt giải

Tại buổi lễ, với 2.133 học sinh dự thi, Trường THPT Pleiku đã được trao giải “Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất” trong số các trường THPT trên toàn quốc. Thư viện tỉnh Gia Lai được trao giải “Đơn vị tổ chức tốt cuộc thi vòng sơ khảo”, qua đó ghi nhận nỗ lực trong công tác triển khai cuộc thi trên địa bàn.
Đặc biệt, em Phan Trần Uyên Nhi (học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Grai) đạt giải khuyến khích của cuộc thi.
“Đại sứ Văn hóa đọc” là sân chơi bổ ích nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong việc lan tỏa văn hóa đọc; đồng thời khẳng định vai trò của sách trong việc hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.