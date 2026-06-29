Gia Lai: 8 tập thể, 84 cá nhân đạt giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026

(GLO) - Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2026 có 8 tập thể, 84 cá nhân xuất sắc đạt giải.

Theo đó, giải tập thể thuộc về các trường: THPT Pleiku (phường Pleiku) và THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông) với hạng mục trường THPT có nhiều thí sinh tham gia nhất; Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Pleiku) và THCS Phú Mỹ (xã Phú Mỹ) là 2 trường THCS có nhiều thí sinh tham gia nhất.

Các trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku) và Tiểu học số 1 Phước Hiệp (xã Tuy Phước Bắc) là trường tiểu học có nhiều thí sinh tham gia nhất.

Trong khi đó, hạng mục trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất đã vinh danh Trường THCS Võ Thị Sáu (xã Đak Đoa) và THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông).

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, truyền cảm hứng học tập suốt đời cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Về giải cá nhân, trong số 84 giải có 12 giải nhất, 12 giải nhì, 12 giải ba và 48 giải khuyến khích.

Dự kiến, lễ trao thưởng và tổng kết cuộc thi sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8-2026. 3 bài thi xuất sắc nhất của thí sinh 3 cấp học sẽ được chọn gửi dự thi Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc.

Là hoạt động ý nghĩa được tổ chức thường niên, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành thói quen tự học, nuôi dưỡng ước mơ và truyền cảm hứng học tập suốt đời cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh.