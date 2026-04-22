Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Khai mạc Ngày hội đọc sách năm 2026 với chủ đề "Sách - Ngọn lửa tri thức"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO
(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tối 21-4, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Thư viện Pleiku phối hợp với Binh đoàn 15 tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2026 với chủ đề “Sách - Ngọn lửa tri thức”.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo không gian văn hóa lành mạnh, nơi sách trở thành cầu nối giữa các thế hệ, gắn kết tri thức với đời sống.

Nghi thức “Thắp lửa tri thức” được tổ chức trang trọng, lan tỏa thông điệp đề cao văn hóa đọc và khơi dậy tinh thần học tập trong cộng đồng. Ảnh: Vũ Thảo

Chủ đề “Sách - Ngọn lửa tri thức” mang trong mình một thông điệp sâu sắc: tri thức giống như ngọn lửa, khi được thắp sáng sẽ lan tỏa và tiếp nối không ngừng. Sách không chỉ lưu giữ những giá trị của quá khứ mà còn là nền tảng để kiến tạo tương lai.

Tại ngày hội, nghi thức “Thắp lửa tri thức” được tổ chức trang trọng, lan tỏa thông điệp đề cao văn hóa đọc và khơi dậy tinh thần học tập trong cộng đồng.

Cùng với đó, các hoạt động giao lưu, giới thiệu sách, biểu diễn văn nghệ và trò chơi tìm hiểu về sách diễn ra sôi nổi, tạo nên không khí vui tươi, gần gũi, góp phần gắn kết người tham gia và khơi nguồn cảm hứng khám phá tri thức.

Thư viện Pleiku trao 6 phần quà cho các trường THPT trên địa bàn. Ảnh: Vũ Thảo

Nhân dịp này, Thư viện Pleiku đã trao 6 phần quà cho các trường THPT và 24 phần quà cho các em học sinh đã tích cực phối hợp, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn.

Binh đoàn 15 cũng trao tặng 1 phần quà cho Thư viện Pleiku nhằm tiếp tục đồng hành, lan tỏa tình yêu sách đến cộng đồng. Đây là sự ghi nhận và động viên kịp thời đối với những tập thể, cá nhân đã góp phần nuôi dưỡng, phát triển thói quen đọc sách, nhất là trong thế hệ trẻ.

Đánh giá bài viết

