Gần 1.300 học sinh Trường THCS Tôn Đức Thắng tham gia “Ngày hội đọc sách”

MINH CHÍ
(GLO)- Ngày 9-4, Trường THCS Tôn Đức Thắng (phường Thống Nhất) phối hợp với Thư viện Pleiku tổ chức “Ngày hội đọc sách hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026”, thu hút gần 1.300 học sinh cùng hơn 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia.

Học sinh tìm hiểu, đọc sách tại khu trưng bày. Ảnh: Minh Chí

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như: văn nghệ chào mừng, phát động phong trào đọc sách, giới thiệu sách, tổ chức game show “Vui đọc sách” và hoạt động đọc sách tự chọn, tạo không khí vui tươi, hấp dẫn.

Học sinh Trường THCS Tôn Đức Thắng (phường Thống Nhất) hào hứng tham gia game show “Vui đọc sách”. Ảnh: Minh Chí

Trong đó, game show “Vui đọc sách” thu hút đông đảo học sinh tham gia với các phần thi trả lời câu hỏi, đố vui kiến thức về sách, tác giả, tác phẩm; giúp học sinh vừa củng cố kiến thức, vừa rèn luyện kỹ năng tư duy, phản xạ nhanh.

Phát biểu tại chương trình, đại diện nhà trường nhấn mạnh vai trò của sách trong việc bồi dưỡng tri thức, nhân cách cho học sinh; đồng thời kêu gọi cán bộ, giáo viên phát huy vai trò nêu gương trong đọc sách, tích cực hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả nguồn tài liệu từ thư viện. Nhà trường cũng khuyến khích học sinh hình thành thói quen đọc sách hằng ngày, hướng tới mỗi học sinh trở thành một “đại sứ văn hóa đọc”.

Giới thiệu cuốn sách “Tôn Đức Thắng - Nhà cách mạng bất tử” tại Ngày hội đọc sách. Ảnh: Minh Chí

Tại ngày hội, học sinh được giới thiệu cuốn sách “Tôn Đức Thắng - Nhà cách mạng bất tử” do tác giả Nông Anh Chi biên soạn, Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Cuốn sách tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng sống cho học sinh.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Di sản tư liệu chùa Thập Tháp: hiện trạng, giá trị và triển vọng” tổ chức sáng 4-4 tại Trường ĐH Quy Nhơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Hội thảo khoa học về di sản tư liệu chùa Thập Tháp

Văn hóa

(GLO)- Sáng 4-4, tại Trường ĐH Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Viện Triết học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với nhà trường tổ chức hội thảo khoa học “Di sản tư liệu chùa Thập Tháp: Hiện trạng, giá trị và triển vọng”.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Ngày 7-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và khẳng định quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Các thung lũng ở Quy Nhơn xưa

Các thung lũng ở Quy Nhơn xưa

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Trong cuốn "Du ký Trung kỳ theo đường cái quan", Camille Paris - nhà khảo cổ người Pháp từng tham gia xây dựng đường điện báo tại Trung Kỳ giai đoạn 1885-1889 đã nhắc đến 2 thung lũng nổi tiếng của Quy Nhơn xưa: thung lũng Công và thung lũng Gà.

Gửi chút tình về với đại ngàn

Gửi chút tình với cao nguyên Gia Lai

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Họa sĩ Lý Khắc Nhu, một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh, vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) với tâm nguyện hiến tặng “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên mà ông cất công sưu tầm nhiều năm qua. 

Lễ cúng Quý Xuân tại tổ đình An Khê

Lễ cúng Quý Xuân tại tổ đình An Khê

Văn hóa

(GLO)- Sáng 28-3 (tức mùng 10 tháng 2 âm lịch), tại đình An Khê (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), Ban Nghi lễ đình tổ chức lễ cúng Quý Xuân trong không gian linh thiêng, rộn ràng tiếng chiêng, trống giữa tiết trời đẹp nhất của mùa xuân.

