Gần 1.300 học sinh Trường THCS Tôn Đức Thắng tham gia “Ngày hội đọc sách”

(GLO)- Ngày 9-4, Trường THCS Tôn Đức Thắng (phường Thống Nhất) phối hợp với Thư viện Pleiku tổ chức “Ngày hội đọc sách hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026”, thu hút gần 1.300 học sinh cùng hơn 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia.

Học sinh tìm hiểu, đọc sách tại khu trưng bày. Ảnh: Minh Chí

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như: văn nghệ chào mừng, phát động phong trào đọc sách, giới thiệu sách, tổ chức game show “Vui đọc sách” và hoạt động đọc sách tự chọn, tạo không khí vui tươi, hấp dẫn.

Học sinh Trường THCS Tôn Đức Thắng (phường Thống Nhất) hào hứng tham gia game show “Vui đọc sách”. Ảnh: Minh Chí

Trong đó, game show “Vui đọc sách” thu hút đông đảo học sinh tham gia với các phần thi trả lời câu hỏi, đố vui kiến thức về sách, tác giả, tác phẩm; giúp học sinh vừa củng cố kiến thức, vừa rèn luyện kỹ năng tư duy, phản xạ nhanh.

Phát biểu tại chương trình, đại diện nhà trường nhấn mạnh vai trò của sách trong việc bồi dưỡng tri thức, nhân cách cho học sinh; đồng thời kêu gọi cán bộ, giáo viên phát huy vai trò nêu gương trong đọc sách, tích cực hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả nguồn tài liệu từ thư viện. Nhà trường cũng khuyến khích học sinh hình thành thói quen đọc sách hằng ngày, hướng tới mỗi học sinh trở thành một “đại sứ văn hóa đọc”.

Giới thiệu cuốn sách “Tôn Đức Thắng - Nhà cách mạng bất tử” tại Ngày hội đọc sách. Ảnh: Minh Chí

Tại ngày hội, học sinh được giới thiệu cuốn sách “Tôn Đức Thắng - Nhà cách mạng bất tử” do tác giả Nông Anh Chi biên soạn, Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Cuốn sách tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng sống cho học sinh.