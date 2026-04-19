Quy Nhơn United bị chia điểm ở vòng 15 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2025-2026

(GLO)- Chiều 18-4, trên sân vận động PVF, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã đối đầu với CLB Trẻ PVF Công an nhân dân trong khuôn khổ vòng 15 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026.

Đang duy trì chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại Giải bóng đá hạng nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, các học trò của huấn luyện viên Trịnh Duy Quang nhập cuộc rất tự tin.

Tuy nhiên, đội chủ nhà sớm nắm ưu thế, kiểm soát bóng tốt ngay từ những phút đầu, tạo ra không ít tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Văn Lợi.

Một pha bóng giữa cầu thủ Quy Nhơn United (áo trắng) với CLB Trẻ PVF Công an nhân dân tại vòng 15 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2025-2026. Ảnh: VPF

Phút 33, trái bóng tìm đến xà ngang của Quy Nhơn United sau cú dứt điểm từ xa bất ngờ của Quốc Toản. Trước đó, chân sút ngoại Joseph Khalio cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn bằng pha đánh đầu cận thành. Dẫu vậy, ngay trước khi hiệp 1 khép lại, chính Khalio đã kịp ghi dấu ấn với pha dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau giờ giải lao, Quy Nhơn United đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, tạo ra sức ép đáng kể nhưng chưa có nhiều cơ hội thực sự rõ ràng.

Phải đến phút 61, đội bóng đất võ mới có được điều mình cần. Từ tình huống đá phạt của Cao Văn Triền, hậu vệ Ngọc Tín bật cao đánh đầu tung lưới đối phương, quân bình tỷ số 1-1.

CLB Quy Nhơn United chia điểm với Trẻ PVF Công an nhân dân. Ảnh: VPF

Những phút cuối trận, 2 đội đều nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, không bên nào tận dụng thành công cơ hội. Trận đấu khép lại với kết quả hòa 1-1.

Cũng trong chiều 18-4, CLB Bắc Ninh đánh bại CLB Đồng Tháp với tỷ số 1-0 để vươn lên vị trí nhì bảng với 29 điểm, giành vị trí này từ tay CLB Quy Nhơn United (tụt xuống đứng thứ 3 với 27 điểm). Đội Trẻ PVF Công an nhân dân tạm xếp thứ 7 với 21 điểm.

Ở lượt trận tiếp theo ngày 25-4, Quy Nhơn United sẽ tiếp đón đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai (32 điểm) trên sân Quy Nhơn.