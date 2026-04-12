Quy Nhơn United nối dài chuỗi trận thắng, củng cố vững chắc vị trí thứ 2

(GLO)- Chiến thắng trước Khatoco Khánh Hòa trên sân nhà vào chiều 11-4 giúp Quy Nhơn United củng cố vững chắc vị trí thứ 2 sau vòng 14 Giải hạng nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026.

Bước vào vòng 14, Quy Nhơn United đang duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, ghi 9 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Dưới sự dẫn dắt của HLV Trịnh Duy Quang, đội bóng đất võ đang triển khai lối chơi tấn công đa dạng và hiệu quả.

Trở lại sân nhà, Quy Nhơn United đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Khatoco Khánh Hòa để tiếp tục bám đuổi cuộc đua top đầu, gây sức ép lên Bắc Ninh và TP Hồ Chí Minh trong cuộc cạnh tranh suất play-off thăng hạng.

Trong khi đó, Khatoco Khánh Hòa lại hành quân tới sân Quy Nhơn với tình hình không mấy khả quan, chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 4 trong 6 trận gần nhất.

CLB Quy Nhơn United (áo xanh lá) tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở vòng 14 Giải hạng nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026. Ảnh: Nguyễn Dũng

Dù thiếu vắng chân sút đang đạt phong độ cao Thaileon vì án treo giò, nhưng Quy Nhơn United vẫn nhập cuộc đầy chủ động và tự tin. Tuy nhiên, một thoáng mất tập trung ở hàng thủ trong những phút đầu tiên đã khiến đội chủ nhà phải chịu quả phạt đền.

Dẫu vậy, trên chấm 11 m, thủ môn Văn Lợi đã xuất sắc cản phá thành công cú sút của Khắc Khiêm, giữ chắc khung thành đội nhà và tiếp thêm sự tự tin cho đồng đội.

Sau tình huống “hú vía”, thế trận trở nên căng thẳng khi Khatoco Khánh Hòa đẩy cao đội hình, liên tục tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Dù tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, đội bóng của HLV Trần Trọng Bình vẫn thiếu đi sự chính xác ở những pha xử lý cuối cùng trước khung thành.

Ở phút 65, từ bên cánh phải, Đào Gia Việt tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần, đánh bại thủ môn đối phương, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu trong sự vỡ òa của khán giả trên sân.

Đào Gia Việt (ở giữa) mang về bàn thắng duy nhất cho Quy Nhơn United trước Khatoco Khánh Hòa. Ảnh: Nguyễn Dũng

Kể từ sau cuộc đối đầu với Khatoco Khánh Hòa ở vòng 10, Quy Nhơn United đã duy trì chuỗi trận toàn thắng đầy ấn tượng. Lần này, đội bóng của HLV Trịnh Duy Quang tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa với chiến thắng 1-0 thuyết phục trước Khatoco Khánh Hòa.

Kết quả này giúp Quy Nhơn United vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 26 điểm, đồng thời tạo sức ép lên Bắc Ninh (25 điểm) và TP Hồ Chí Minh (24 điểm) trong cuộc đua top đầu.

Trong khi đó, Khatoco Khánh Hòa phải chấp nhận lùi xuống vị trí thứ 7 với 20 điểm. Đứng đầu bảng xếp hạng là Trường Tươi Đồng Nai với 31 điểm.

Ở trận đấu diễn ra cùng ngày, Đại học Văn Hiến rời sân Long An với trọn vẹn 3 điểm sau chiến thắng 1-0.

Ngày 12-4, vòng 14 sẽ tiếp tục diễn ra với 2 trận đấu còn lại: Đồng Tháp gặp Trường Tươi Đồng Nai trên sân vận động Đồng Tháp, Quảng Ninh chạm trán Bắc Ninh trên sân Cẩm Phả.