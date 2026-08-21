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Công an Thanh Hóa công bố kết quả giám định kim cương vụ buôn lậu xuyên quốc gia

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Ngày 21-8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thông tin kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Tang vật thu giữ liên quan đến vụ án. Ảnh: CÔNG AN TỈNH THANH HÓA
Tang vật thu giữ liên quan đến vụ án. Ảnh: CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định toàn bộ số đá trong suốt nghi kim cương thu giữ trong vụ án. Kết quả xác định toàn bộ vật chứng gồm kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), vì mục đích vụ lợi đã cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên PNJ-LAB, thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.

Sau khi kim cương được buôn lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo bị xác định đã lợi dụng kiến thức chuyên môn để mài mã số GIA khắc trên các viên kim cương, làm lại theo mã số của PNJ-LAB rồi cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán cho khách hàng, thu lợi.

Đối tượng Đặng Ngọc Thảo. Ảnh: CÔNG AN TỈNH THANH HÓA
Đối tượng Đặng Ngọc Thảo. Ảnh: CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Cơ quan điều tra xác định Thảo trực tiếp hưởng toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Số kim cương này được bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nêu trên.

Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi. Ảnh: CÔNG AN TỈNH THANH HÓA
Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi. Ảnh: CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Đối với PNJ, cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu kim cương của doanh nghiệp. Kết quả xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu; quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng thông tin trong hồ sơ và tuân thủ quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát các đối tượng liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định.

Theo DƯƠNG QUANG - THANH TUẤN (SGGPO)

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