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Một giám đốc của PNJ bị bắt trong đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương

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Từ năm 2024 đến nay, đường dây buôn lậu có các đối tượng nước ngoài đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Ngày 2/7, thông tin từ Công an tỉnh cho biết vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Theo tài liệu điều tra, quá trình xác minh, công an phát hiện một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động khép kín, được tổ chức bài bản và điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi từ khâu vận chuyển hàng hóa đến giao hàng và thanh toán tiền hàng nên xác lập chuyên án.

Nhóm đối tượng trong đường dây.
Nhóm đối tượng trong đường dây.

Công an xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.

Trong đó, Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005, trú phường Gò Vấp, TP.HCM) và Trần Thị Hằng (SN 1985, trú phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) nhận hàng từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới tại TP.HCM , An Giang và TP.Hà Nội.

Đối tượng Trịnh Quang Chung.
Đối tượng Trịnh Quang Chung.

Giám đốc công ty giám định PNJ cấp giấy 'khai sinh' cho kim cương lậu

Đối tượng Đặng Ngọc Thảo.
Đối tượng Đặng Ngọc Thảo.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đường dây buôn lậu này có đối tượng Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú phường Bình Thạnh, TP.HCM). Thảo với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ. Người này sau đó thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.

Cuối tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng có liên quan trong . Khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tang vật liên quan hoạt động buôn lậu kim cương.

Công an thu giữ 1.100 viên kim cương các loại.
Công an thu giữ 1.100 viên kim cương các loại.

Công an xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an Thanh Hóa mở rộng điều tra.

Theo Phạm Trường (TPO)

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