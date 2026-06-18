Hội thảo xác định Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đại biểu nguyên là thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ.

Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội thảo.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: H.P

Trước khi sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại LLVT địa phương, LLVT tỉnh Gia Lai có ngày truyền thống là 7-11-1945, LLVT tỉnh Bình Định có ngày truyền thống là 19-7-1945.

Việc lựa chọn, quyết định Ngày truyền thống LLVT tỉnh Gia Lai (mới) sau sáp nhập là yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là cơ sở lịch sử - pháp lý mà còn là quá trình nhìn lại cội nguồn hình thành, khẳng định giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp niềm tin, lý tưởng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đồng thời, thể hiện sự trân trọng, trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: H.P

Các tham luận, phát biểu tại hội thảo đều khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử, tỉnh Gia Lai (trước đây là tỉnh Gia Lai và Bình Định) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, bất khuất chống ngoại xâm. Cùng với quá trình đấu tranh cách mạng hào hùng ấy, LLVT 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định cũng được thành lập.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT 2 tỉnh luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết sáng tạo, kiên cường chiến đấu, lập nên những chiến công vẻ vang, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc.

Thiếu tướng Đinh Dương - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (cũ) phát biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: H.P

Trên cơ sở 3 phương án do Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đề xuất (Ngày truyền thống LLVT tỉnh Bình Định (cũ) 19-7-1945; Ngày thành lập Chi đội Phan Đình Phùng 4-9-1945 và Ngày truyền thống LLVT tỉnh Gia Lai (cũ) 7-11-1945) các đại biểu bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận Ngày truyền thống của LLVT tỉnh Gia Lai (mới) là ngày 19-7-1945.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ CHQS tỉnh và khẳng định: Ngày truyền thống LLVT tỉnh Gia Lai (mới) được xác định trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, khoa học và có căn cứ lịch sử xác đáng; bảo đảm sự hài hòa, thống nhất giữa yếu tố lịch sử, chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Song song với đó, thể hiện được tính kế thừa, phát triển và gắn kết truyền thống của LLVT 2 tỉnh sau khi được sáp nhập, bảo đảm thuận lợi cho quá trình biên soạn lịch sử của LLVT tỉnh Gia Lai (mới).

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: H.P

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham luận, các luận cứ khoa học và tư liệu lịch sử. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương; đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định công nhận Ngày truyền thống LLVT tỉnh Gia Lai (mới) theo đúng quy định.