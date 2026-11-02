Mạng lưới trường cao đẳng, trung cấp dự kiến giảm gần 48% đầu mối

(GLO)- Cả nước hiện có 234 trường cao đẳng, trung cấp, giảm 110 đầu mối so với tháng 7-2025, tương đương 31,97%. Sau khi hoàn thành các phương án sắp xếp, tổ chức lại, số đầu mối cơ sở giáo dục nghề nghiệp dự kiến giảm gần 48%, tức giảm thêm 54 trường so với hiện nay.

Đây là thông tin được nêu trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sau cuộc họp về tình hình, tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, công bố ngày 2-11.

Hợp nhất Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông với Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thành Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Ảnh: GDVN

Theo phương án được đề cập, việc sắp xếp mạng lưới trường cao đẳng, trung cấp là một phần trong quá trình cơ cấu lại hệ thống cơ sở giáo dục công lập nhằm khắc phục tình trạng nhiều đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng đào tạo. Trước đó, Bộ Chính trị đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Như vậy, với kết quả đã đạt được, số trường cao đẳng, trung cấp đã giảm vượt mức tối thiểu Chính phủ yêu cầu. Tuy nhiên, quá trình sắp xếp vẫn tiếp tục được triển khai để hoàn thành mục tiêu chung, đưa tỷ lệ giảm đầu mối lên khoảng 47,7%.

Bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình thực hiện cũng bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ, chính sách, tài chính, tài sản, đất đai, công nợ, tư cách pháp nhân và quyền lợi của người học. Đây đều là những vấn đề cần được giải quyết đồng bộ để bảo đảm hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bị gián đoạn.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành việc sắp xếp đúng tiến độ, bảo đảm tính thực chất, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Đáng chú ý, việc tinh gọn phải tránh tư duy chạy theo số lượng, không giảm đầu mối một cách cơ học và không để phát sinh khoảng trống quản lý ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo.

Trong đó, Bộ GD&ĐT tập trung thẩm định, ban hành quyết định sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền ngay khi hồ sơ bảo đảm quy định, hoàn thành trước ngày 20-11.

Đối với giáo dục đại học, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự thảo đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống, trình Chính phủ trước ngày 10-11. Các trường phải rà soát, đề xuất phương án sắp xếp chậm nhất ngày 15-12; hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền trước ngày 15-1-2027.