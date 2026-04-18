Phường Pleiku khen thưởng giáo viên, học sinh xuất sắc tại các kỳ thi

PHƯƠNG DUNG
PHƯƠNG THẢO
(GLO)- Chiều 17-4, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên đạt giải tại Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS và học sinh đạt giải học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND phường đã tặng giấy khen cho cô Đỗ Thị Ngát - giáo viên Trường THCS Phạm Hồng Thái, đạt giải ba tại Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh.

Đồng thời, khen thưởng 17 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong đó, có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 9 giải khuyến khích.

Phường Pleiku khen thưởng giáo viên, học sinh xuất sắc tại các kỳ thi. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku Nguyễn Ngọc Thông biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật của giáo viên và học sinh các trường; đồng thời nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình mà còn là niềm vinh dự của nhà trường và ngành giáo dục địa phương.

Lãnh đạo phường đề nghị đội ngũ giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục. Các em học sinh tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, giữ vững niềm đam mê học tập để đạt nhiều thành tích cao hơn trong thời gian tới.

Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

(GLO)- Ngày 9-4, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) đã có buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh), nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm 2029

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý trước ngày 4-4.

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2026/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026. Theo đó, mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ học tập để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên VNeID để thay thế bản giấy.

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

