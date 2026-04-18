(GLO)- Chiều 17-4, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên đạt giải tại Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS và học sinh đạt giải học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND phường đã tặng giấy khen cho cô Đỗ Thị Ngát - giáo viên Trường THCS Phạm Hồng Thái, đạt giải ba tại Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh.

Đồng thời, khen thưởng 17 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong đó, có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 9 giải khuyến khích.

Phường Pleiku khen thưởng giáo viên, học sinh xuất sắc tại các kỳ thi. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku Nguyễn Ngọc Thông biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật của giáo viên và học sinh các trường; đồng thời nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình mà còn là niềm vinh dự của nhà trường và ngành giáo dục địa phương.

Lãnh đạo phường đề nghị đội ngũ giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục. Các em học sinh tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, giữ vững niềm đam mê học tập để đạt nhiều thành tích cao hơn trong thời gian tới.