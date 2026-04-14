Bí quyết chinh phục điểm SAT 1% cao nhất thế giới của học sinh phố núi

(GLO)- Tại kỳ thi SAT năm 2026, nhiều học sinh đến từ Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) đã xuất sắc ghi tên mình vào nhóm “thủ khoa SAT” khi nằm trong top 1% cao nhất thế giới. Để chinh phục thành tích ấn tượng này, các em đã có hành trình nỗ lực bền bỉ và bí quyết bứt phá ngoạn mục.

SAT (Scholastic Assessment Test/ Scholastic Aptitude Test) là bài thi chuẩn hóa được sử dụng để xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ, gồm 2 phần: Reading and Writing (54 câu/64 phút) và Math (44 câu/70 phút). Bài thi SAT được chấm trên thang điểm 400 - 1.600.

Theo thống kê của đơn vị tổ chức kỳ thi SAT, mỗi năm có khoảng 2 triệu thí sinh trên toàn thế giới tham gia, nhưng chỉ một tỷ lệ nhỏ (khoảng 7%) đạt từ 1.400 điểm trở lên. Và với mức điểm 1.520, các em đã thuộc 1% thí sinh có điểm số cao nhất toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội trong xét tuyển đại học quốc tế.

Em Vũ Ngọc Huyền (lớp 12C2A, thứ 2 từ phải qua) có số điểm SAT 1.590/1.600. Ảnh: H.H

Ở kỳ thi này, Trường THPT chuyên Hùng Vương có 9 học sinh đạt điểm SAT từ 1.520 đến 1.590. Nổi bật trong số đó là em Vũ Ngọc Huyền (lớp 12C2A) với số điểm 1.590/1.600.

Để có được số điểm gần như tuyệt đối này, thay vì tập trung vào việc giải thật nhiều đề thì Ngọc Huyền đã chọn nghiên cứu và làm lại các câu sai để làm tốt hơn ở những đề sau. “Sau mỗi đề, em tổng hợp toàn bộ câu sai vào một tập tài liệu riêng, phân tích vì sao sai và đối chiếu với quy tắc đáp án của SAT” - Ngọc Huyền chia sẻ.

Ngọc Huyền lên kế hoạch ôn thi SAT để tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học. Sau khi tìm hiểu những chủ đề kiến thức chung, Ngọc Huyền tập trung nghiên cứu các dạng đề. Em cũng duy trì cường độ học từ vựng cao với khoảng 50 từ mỗi ngày và áp dụng phương pháp lặp lại ngắt quãng thông qua các ứng dụng học tập, giúp ghi nhớ từ vựng theo chu kỳ.

Các học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương xuất sắc ghi tên mình vào nhóm “thủ khoa SAT” khi nằm trong top 1% cao nhất thế giới. Ảnh: H.H

Đồng thời, Huyền cũng chủ động tận dụng nguồn tài nguyên kiến thức trực tuyến, từ các khóa học online đến video hướng dẫn trên YouTube nhằm tìm hiểu chiến thuật làm bài.

Tương tự, xem việc thi SAT như một cách để mở rộng cơ hội xét tuyển vào các trường đại học, em Phùng Hồ An Nguyên (lớp 12C2A) đã nghiêm túc ôn luyện để đạt kết quả cao tại kỳ thi.

An Nguyên cho biết: “Các trường đại học em có nguyện vọng đều sử dụng điểm SAT trong xét tuyển nên em đã chủ động đăng ký dự thi SAT. Với 1.560 điểm, em đã có lợi thế khi đăng ký vào các ngành thuộc khối kinh tế như: kinh tế quốc tế, thương mại, tài chính”.

Đối với những “thủ khoa SAT” nằm trong top 1% cao nhất thế giới, khó khăn lớn nhất của kỳ thi không nằm ở tiếng Anh mà ở cách tư duy. Em Đặng Ngọc Diệu Anh (12C2A) chia sẻ: “Đề thi không hỏi trực tiếp mà yêu cầu thí sinh phải suy luận, phân tích và loại trừ đáp án dựa trên bản chất vấn đề. Chính sự khác biệt này khiến nhiều học sinh dù có nền tảng tiếng Anh tốt vẫn gặp trở ngại trong giai đoạn đầu”.

Các em đã có hành trình nỗ lực bền bỉ để mở rộng cơ hội xét tuyển vào các trường đại học. Ảnh: H.H

Để chinh phục số điểm 1.560, Diệu Anh cho rằng, chủ yếu phải dựa vào việc tự học và sự kiên định của bản thân. Khi có định hướng rõ ràng, em dành thời gian tìm hiểu cấu trúc đề, dạng bài, rồi mới lập kế hoạch ôn tập.

Dù đạt kết quả cao nhưng hầu hết các em cũng cho rằng SAT không phải là “tấm vé vàng” đảm bảo trúng tuyển, mà chỉ là một lợi thế trong nhiều tiêu chí xét tuyển, bên cạnh chứng chỉ tiếng Anh IELTS.