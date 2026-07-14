Đến nay, các cơ quan chức năng đã khởi tố 95 bị can, ghi nhận 88.050 người bị hại với tổng thiệt hại ước tính hơn 13.000 tỷ đồng.
Tập huấn công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
(GLO)- Ngày 12-6, tại phường Pleiku, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.