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Infographic Hơn 88.000 người bị hại vì đa cấp: Dấu hiệu nào cần tránh?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Bộ Công thương, Tuổi Trẻ)

(GLO)- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa công bố Báo cáo thường niên năm 2025 về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó cho biết cơ quan chức năng đã phối hợp với lực lượng công an xử lý nhiều vụ việc liên quan đến đa cấp biến tướng.

Đến nay, các cơ quan chức năng đã khởi tố 95 bị can, ghi nhận 88.050 người bị hại với tổng thiệt hại ước tính hơn 13.000 tỷ đồng.

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