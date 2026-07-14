(GLO)- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa công bố Báo cáo thường niên năm 2025 về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó cho biết cơ quan chức năng đã phối hợp với lực lượng công an xử lý nhiều vụ việc liên quan đến đa cấp biến tướng.