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Infographic 5 ứng dụng trên điện thoại giúp thay thế nhiều loại giấy tờ
(GLO)- Sử dụng giấy tờ điện tử trên ứng dụng được pháp luật công nhận giúp mỗi người tiết kiệm thời gian cũng như thuận tiện khi giao dịch và đi lại.
(GLO)- Mất điện thoại có cài đặt ứng dụng ngân hàng, ví điện tử có thể khiến dữ liệu cá nhân và tài sản gặp rủi ro. Thực hiện ngay 7 bước dưới đây để bảo vệ tài khoản, hạn chế thiệt hại và tăng khả năng tìm lại thiết bị.
(GLO)- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa công bố Báo cáo thường niên năm 2025 về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó cho biết cơ quan chức năng đã phối hợp với lực lượng công an xử lý nhiều vụ việc liên quan đến đa cấp biến tướng.
(GLO)- Mùa du lịch biển, đảo đang bước vào cao điểm, kéo theo nhu cầu tham gia các tour tham quan bằng tàu, ca nô tăng mạnh. Để có chuyến đi an toàn, ngoài việc lựa chọn đơn vị lữ hành uy tín, du khách cần chủ động kiểm tra nhiều yếu tố quan trọng trước khi lên tàu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.
Chính phủ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ và đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục, điều kiện kinh doanh, đồng thời tăng cường phân cấp, tái cấu trúc quy trình trên môi trường điện tử.
Từ ngày 2/7/2026, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 theo hình thức trực tuyến. Việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng được thực hiện đến 17 giờ ngày 14/7.
Chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này quá thời hạn nộp 120 ngày trở lên bị hoãn xuất cảnh.
(GLO)- Mùa mưa là thời điểm nhiều khu vực đồi núi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, lũ quét và trơn trượt. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách không nên tự ý chinh phục các cung đường mòn nguy hiểm để tránh những tai nạn đáng tiếc.
World Cup 2026 chính thức xác định 8 cặp đấu tranh vé vào tứ kết là Canada-Morocco, Paraguay-Pháp, Brazil-Na Uy, Mexico-Anh, Mỹ-Bỉ, Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha, Argentina-Ai Cập và Thụy Sĩ-Colombia.
Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh là điểm đến lý tưởng cho những hành trình khám phá du lịch biển do Lonely Planet công bố.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 24 và 25/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với khoảng 786 đại biểu.
Nhân mùa World Cup 2026, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin, website xem bóng đá trực tuyến hoặc các hội, nhóm trên không gian mạng để lôi kéo người tham gia cá độ.
Trong bài viết "Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số," Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh báo chí phải giữ vững bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và trở thành địa chỉ tin cậy để nhân dân tiếp cận sự thật.
Hội Báo toàn quốc 2026 quy tụ khoảng 100 gian trưng bày của các cơ quan báo chí Trung ương, hội nhà báo các cấp và đơn vị đào tạo báo chí trên cả nước.
Tham dự Đại hội có 793 đại biểu là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước; cùng 200 đại biểu khách mời.
Sau 3 tháng triển khai, Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập 1.109 hài cốt liệt sĩ, từng bước hiện thực hóa hành trình tìm đồng đội và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
Kể từ 15/6/2026, thuê bao di động cần xác thực sinh trắc học khi thay đổi thiết bị trong vòng 2 giờ để tránh bị khóa hoặc chấm dứt dịch vụ.
Sau 32 năm phát động hoạt động hiến máu tình nguyện, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận khoảng 24 triệu đơn vị máu, trao đi món quà vô giá, là “phao cứu sinh” giúp người bệnh giành lại sự sống.
6 tài năng bóng đá trẻ nổi bật tại giải đấu lớn nhất hành tinh năm nay không thể thiếu những cái tên như: Lamine Yamal (Tây Ban Nha), Endrick (Brazil), Arda Guler (Thổ Nhĩ Kỳ)...
Nghị quyết số 78/268 của Liên hợp quốc ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm tiếp cận vui chơi, các hoạt động giải trí với sức khỏe thể chất, tâm lý, sự phát triển của trẻ em và thanh niên.
Thí sinh cần lưu ý đến đúng giờ, thí sinh tuân thủ các quy định trong phòng thi như: ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình; xuất trình Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.
Cùng lật lại những trang sử vàng của Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) để tìm hiểu xem có bao nhiêu quốc gia đăng cai World Cup và đó là những đất nước nào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của người cao tuổi và các nhiệm vụ phát triển bền vững trong giai đoạn mới của đất nước.
Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội là 4 Đại học Việt Nam tăng hạng trong top 10% thế giới.