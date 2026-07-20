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Infographic Làm gì khi mất điện thoại có cài đặt ứng dụng ngân hàng?

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NHÃ UYÊN

(GLO)- Mất điện thoại có cài đặt ứng dụng ngân hàng, ví điện tử có thể khiến dữ liệu cá nhân và tài sản gặp rủi ro. Thực hiện ngay 7 bước dưới đây để bảo vệ tài khoản, hạn chế thiệt hại và tăng khả năng tìm lại thiết bị.

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