(GLO)- Mùa du lịch biển, đảo đang bước vào cao điểm, kéo theo nhu cầu tham gia các tour tham quan bằng tàu, ca nô tăng mạnh. Để có chuyến đi an toàn, ngoài việc lựa chọn đơn vị lữ hành uy tín, du khách cần chủ động kiểm tra nhiều yếu tố quan trọng trước khi lên tàu.