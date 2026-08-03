Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 3-24/8 theo hai đợt, dự kiến xem xét, quyết định 33 nội dung, gồm nhiều dự án luật và các vấn đề quan trọng của đất nước.

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và chia thành 2 đợt: (Đợt 1: từ ngày 3/8 đến sáng 13/8; Đợt 2: từ ngày 19 đến 24/8/2026).

Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày; trong đó, Quốc hội bố trí làm việc 2 ngày thứ Bảy (8/8 và 22/8) và 2 ngày Chủ nhật (9/8 và 23/8).

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung; trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo TTXVN/Vietnam+