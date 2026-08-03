Infographics

Multimedia

Infographics

Infographic Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 3-24/8 theo hai đợt, dự kiến xem xét, quyết định 33 nội dung, gồm nhiều dự án luật và các vấn đề quan trọng của đất nước.

ky-hop-khong-thuong-le-thu-nhat1.jpg

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và chia thành 2 đợt: (Đợt 1: từ ngày 3/8 đến sáng 13/8; Đợt 2: từ ngày 19 đến 24/8/2026).

Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày; trong đó, Quốc hội bố trí làm việc 2 ngày thứ Bảy (8/8 và 22/8) và 2 ngày Chủ nhật (9/8 và 23/8).

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung; trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo TTXVN/Vietnam+

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Rà soát toàn bộ trạm dừng nghỉ cao tốc: Tài xế cần thêm những dịch vụ gì?

Infographic Rà soát toàn bộ trạm dừng nghỉ cao tốc: Tài xế cần thêm những dịch vụ gì?

Infographics

(GLO)- Mạng lưới đường bộ cao tốc của Việt Nam đang được mở rộng nhanh chóng. Theo các chuyên gia giao thông và phản ánh của nhiều doanh nghiệp vận tải trên báo chí chính thống, tài xế hiện không chỉ cần một điểm dừng nghỉ đơn thuần mà cần những dịch vụ thiết yếu, thuận tiện và an toàn hơn.

Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

Infographic Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

Infographics

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể. Thay vào đó, các khoản tài chính về đất đai sẽ được tính trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định.

Bổ sung quy định xử phạt vi phạm thể thao trên môi trường số từ ngày 1-9

Bổ sung quy định xử phạt vi phạm thể thao trên môi trường số từ ngày 1-9

Infographics

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 285/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Điểm mới của Nghị định là bổ sung quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao trên môi trường điện tử.

Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực

Infographic Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực

Infographics

(GLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1306/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm văn hóa và sáng tạo hàng đầu của khu vực.

Đề xuất phạt tới 12 năm tù với thực phẩm kém chất lượng: Ngưỡng vi phạm được xác định ra sao?

Infographic Đề xuất phạt tới 12 năm tù với thực phẩm kém chất lượng: Ngưỡng vi phạm được xác định ra sao?

Infographics

(GLO)- Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, trong đó đề xuất sửa đổi Điều 317 về tội vi phạm quy định về ATTP nhằm tăng cường xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Những điều người dân sở hữu đất đai cần lưu ý để không bị phạt từ ngày 31-8

Infographic Những điều người dân sở hữu đất đai cần lưu ý để không bị phạt từ ngày 31-8

Infographics

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Văn bản mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 31-8-2026, bổ sung nhiều quy định quan trọng người dân cần lưu ý.

Những thay đổi về thuế, hải quan từ tháng 7

Infographic Những thay đổi về thuế, hải quan từ tháng 7

Infographics

(GLO)- Từ ngày 1-7, nhiều chính sách mới về thuế và hải quan chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu. Dưới đây là các thay đổi đáng chú ý liên quan đến xử phạt vi phạm, quản lý thuế và điều chỉnh thuế xuất khẩu khoáng sản.