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Infographic Không đeo rọ mõm cho chó: Ai có thẩm quyền xử lý?

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NHÃ UYÊN

(GLO)- Theo quy định tại Nghị định số 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1-8, chủ nuôi đưa chó ra nơi công cộng mà không đeo rọ mõm, không xích giữ hoặc không có người dắt có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng. Nhiều lực lượng có thẩm quyền phát hiện, lập biên bản và xử lý vi phạm.

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