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Infographic Wifi công cộng miễn phí: Người dùng cần làm gì để tránh mất tài khoản?
(GLO)- WiFi công cộng miễn phí tại quán cà phê, sân bay, trung tâm thương mại hay khách sạn đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ sự tiện lợi.
(GLO)- Theo quy định tại Nghị định số 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1-8, chủ nuôi đưa chó ra nơi công cộng mà không đeo rọ mõm, không xích giữ hoặc không có người dắt có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng. Nhiều lực lượng có thẩm quyền phát hiện, lập biên bản và xử lý vi phạm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ của các quyết sách Trung ương nhằm thúc đẩy đổi mới lãnh đạo, quản trị đất nước hiệu quả.
(GLO)- Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa triển khai chương trình triệu hồi 6.426 xe mô tô phân khối lớn để kiểm tra và khắc phục một số lỗi kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến an toàn vận hành.
(GLO)- Mạng lưới đường bộ cao tốc của Việt Nam đang được mở rộng nhanh chóng. Theo các chuyên gia giao thông và phản ánh của nhiều doanh nghiệp vận tải trên báo chí chính thống, tài xế hiện không chỉ cần một điểm dừng nghỉ đơn thuần mà cần những dịch vụ thiết yếu, thuận tiện và an toàn hơn.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa đề xuất Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính xem xét đầu tư dự án đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 17.000 tỷ đồng.
Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành, các bộ, ban, ngành dẫn đầu các đoàn công tác đến thăm, tặng quà thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.
(GLO)- Từ ngày 7-9-2026, Quyết định số 38/2026/QĐ-TTg về Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Quyết định số 39/2026/QĐ-TTg về Khung trình độ quốc gia Việt Nam chính thức có hiệu lực.
(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể. Thay vào đó, các khoản tài chính về đất đai sẽ được tính trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 291/2026/NĐ-CP bổ sung khung xử phạt mới đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ quản lý thuế. Ngưỡng xử phạt cao nhất lên tới 100 triệu đồng nếu bao che, cản trở cơ quan thuế thu thập, xác minh dữ liệu.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 285/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Điểm mới của Nghị định là bổ sung quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao trên môi trường điện tử.
(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, một số quy định mới về đăng ký cư trú chính thức có hiệu lực, trong đó có những thay đổi liên quan đến đăng ký tạm trú. Người dân cần nắm rõ các điểm mới, hồ sơ và cách thức thực hiện để tránh vướng mắc khi làm thủ tục.
(GLO)- Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 103/2026/TT-BQP điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ và một số người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp hằng tháng.
(GLO)- Mất điện thoại có cài đặt ứng dụng ngân hàng, ví điện tử có thể khiến dữ liệu cá nhân và tài sản gặp rủi ro. Thực hiện ngay 7 bước dưới đây để bảo vệ tài khoản, hạn chế thiệt hại và tăng khả năng tìm lại thiết bị.
(GLO)- Từ ngày 23 đến 29-7, Gia Lai tổ chức chuỗi sự kiện quốc tế trong khuôn khổ Năm Lượng tử Gia Lai 2026, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng đổi mới sáng tạo trong nước, quốc tế.
(GLO)- Sử dụng giấy tờ điện tử trên ứng dụng được pháp luật công nhận giúp mỗi người tiết kiệm thời gian cũng như thuận tiện khi giao dịch và đi lại.
(GLO)- Nhiệt độ bên trong ô tô đỗ dưới trời nắng có thể tăng rất nhanh chỉ sau 1 thời gian ngắn. Điều này không chỉ làm thực phẩm nhanh hỏng mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Văn bản mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 31-8-2026, bổ sung nhiều quy định quan trọng người dân cần lưu ý.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân.
(GLO)- Từ ngày 1-7, nhiều chính sách mới về thuế và hải quan chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu. Dưới đây là các thay đổi đáng chú ý liên quan đến xử phạt vi phạm, quản lý thuế và điều chỉnh thuế xuất khẩu khoáng sản.
(GLO)- Mùa du lịch biển, đảo đang bước vào cao điểm, kéo theo nhu cầu tham gia các tour tham quan bằng tàu, ca nô tăng mạnh. Để có chuyến đi an toàn, ngoài việc lựa chọn đơn vị lữ hành uy tín, du khách cần chủ động kiểm tra nhiều yếu tố quan trọng trước khi lên tàu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.
Chính phủ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ và đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục, điều kiện kinh doanh, đồng thời tăng cường phân cấp, tái cấu trúc quy trình trên môi trường điện tử.
Từ ngày 2/7/2026, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 theo hình thức trực tuyến. Việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng được thực hiện đến 17 giờ ngày 14/7.
Chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này quá thời hạn nộp 120 ngày trở lên bị hoãn xuất cảnh.