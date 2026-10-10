Đề xuất mới của Bộ Y tế: Giấy chuyển viện được kéo dài lên 20 ngày, dùng ngay trên VNeID

(GLO)- Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời hạn sử dụng giấy chuyển viện từ 10 lên 20 ngày, đồng thời mở rộng hình thức sử dụng phiếu điện tử trên VNeID, giúp người bệnh thuận tiện hơn khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Đề xuất này nằm trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2025/TT-BYT, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHYT.

Nếu được thông qua, người bệnh sẽ có thêm thời gian sắp xếp công việc, di chuyển và thực hiện thủ tục khám chữa bệnh tại cơ sở tiếp nhận, nhất là những người ở xa hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại.

Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời hạn sử dụng giấy chuyển viện từ 10 lên 20 ngày, đồng thời mở rộng hình thức sử dụng phiếu điện tử trên VNeID. Ảnh minh họa: Quỳnh Trần/VnExpress

Tuy nhiên, thời hạn 20 ngày không áp dụng đối với các bệnh, nhóm bệnh và trường hợp thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 01/2025/TT-BYT. Đối với những trường hợp này, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có giá trị sử dụng 1 năm kể từ ngày ký.

Bên cạnh việc kéo dài thời hạn, Bộ Y tế còn đề xuất mở rộng hình thức sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh và phiếu hẹn khám lại trên môi trường điện tử.

Cụ thể, người bệnh có thể sử dụng phiếu điện tử thông qua ứng dụng VNeID, Hệ thống thông tin giám định BHYT hoặc văn bản điện tử có chữ ký số hợp pháp được gửi qua trục liên thông văn bản điện tử.

Trường hợp sử dụng phiếu giấy, người bệnh có thể xuất trình phiếu có mã QR để tra cứu thông tin. Phiếu được hiển thị trên ứng dụng quản lý sức khỏe điện tử của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định cũng có giá trị tương đương bản giấy.

Việc mở rộng các hình thức sử dụng phiếu điện tử được kỳ vọng giúp giảm giấy tờ, hạn chế tình trạng thất lạc hồ sơ và tiết kiệm thời gian làm thủ tục. Người dân cũng có thêm lựa chọn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến khám chữa bệnh BHYT.

Một nội dung khác được đề cập trong dự thảo là quy định về phiếu hẹn khám lại. Theo đề xuất, người bệnh phải đến cơ sở khám chữa bệnh trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu. Nếu không thể đến đúng lịch, người bệnh cần liên hệ bác sĩ điều trị hoặc cơ sở khám chữa bệnh để đặt lịch khác phù hợp.

Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh nguyên tắc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh theo hướng căn cứ vào yêu cầu chuyên môn và khả năng điều trị của cơ sở tiếp nhận, thay vì phụ thuộc vào hạng bệnh viện và phân tuyến chuyên môn kỹ thuật như trước đây.

Đối với người mắc bệnh mạn tính đã được điều trị ổn định tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu, dự thảo đề xuất cho phép chuyển về cơ sở cấp ban đầu để tiếp tục theo dõi, quản lý sức khỏe. Khi cần đánh giá lại kết quả điều trị, người bệnh có thể quay lại cơ sở đã điều trị trước đó, với tần suất tối đa một lần trong 6 tháng.

Những đề xuất trên hướng đến đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh BHYT, tăng cường ứng dụng công nghệ số và tạo thuận lợi cho người dân.