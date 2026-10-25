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Võ cổ truyền góp mặt tại chương trình "Cồng chiêng cuối tuần"

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LAM NGUYÊN
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(GLO) - Tối 24-10, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” đã diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Tại đây, các võ sinh thuộc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định đã phối hợp biểu diễn võ cổ truyền bên cạnh các tiết mục cồng chiêng.

Đây là kế hoạch giáo dục di sản, trải nghiệm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định năm 2026. Trong lần đầu tiên cồng chiêng Tây Nguyên và võ cổ truyền Bình Định kết hợp trình diễn tại chương trình, đông đảo công chúng và du khách đều thích thú trải nghiệm.

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Khán giả đội mưa thưởng thức phần trình diễn võ thuật của các võ sinh đến từ Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định. Ảnh: Lam Nguyên

Mặc dù trời bất ngờ đổ mưa nhưng các võ sinh của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bằng tinh thần hết mình qua những pha trình diễn đẹp mắt: Song Tuyết kiếm, Thanh long độc kiếm, Phi Long quyền, Hùng Kê quyền, Lão mai quyền, Thất bộ côn, Quyền Tứ môn, Phụng hoàng quyền, Mai hoa kiếm

Trong khi đó, đoàn nghệ nhân Jrai đến từ xã Phú Thiện cũng chinh phục người xem qua những tiết mục cồng chiêng đặc sắc: Mừng trỉa lúa năm mới, Em ơi quay về nhà, Kêu gọi buôn làng cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, Mừng chiến thắng, Trồng tỉa đầu năm… Bên cạnh đó, đoàn còn chuẩn bị các món ẩm thực truyền thống để mời du khách cùng thưởng thức.

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Các nghệ nhân xã Phú Thiện trình diễn cồng chiêng. Ảnh: Lam Nguyên

Sự phối hợp trình diễn cồng chiêng và võ cổ truyền không chỉ tăng sức hút cho sự kiện mà còn góp phần quảng bá võ cổ truyền Bình Định - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

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