Việt Nam phát động cuộc thi hackathon công nghệ môi trường toàn châu Á

(GLO)- 3 đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup gồm: Quỹ Vì tương lai xanh, Trường Đại học VinUni và Câu lạc bộ Tài năng Công nghệ trẻ Vingroup - VinTechTalent vừa chính thức phát động Cuộc thi "Asian Hackathon for Green Future".

Đây là lần đầu tiên 1 cuộc thi hackathon về môi trường quy mô toàn châu Á, dành riêng cho sinh viên, học viên cao học được tổ chức tại Việt Nam, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 24.000 USD (khoảng 632 triệu đồng).

Cuộc thi dành cho tất cả sinh viên bậc cử nhân và thạc sĩ tại các trường đại học trên toàn châu Á để chung tay kiến tạo giải pháp cho các vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Ảnh: BTC/VGP News

Cuộc thi hướng tới mục đích tìm kiếm và phát triển giải pháp công nghệ, giúp giải quyết những thách thức môi trường cấp bách; đồng thời, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác liên ngành trong thế hệ trẻ.

Các thí sinh tham gia sẽ trải qua 3 vòng chính: vòng Sơ loại (từ ngày 6-4 đến 17-5), vòng Đào tạo trực tuyến (từ ngày 2-6 đến 28-6) và vòng Chung kết - Hackathon sẽ diễn ra tại Trường Đại học VinUni (dự kiến từ ngày 2 đến 5-7-2026).

Ở vòng sơ loại, các thí sinh đăng ký trực tuyến theo nhóm, mỗi đội tối đa 4 thành viên. Các thí sinh cần đảm bảo điều kiện đang là sinh viên hoặc học viên cao học tại các trường đại học trên toàn khu vực châu Á.

Hồ sơ dự thi bao gồm bản đề xuất ý tưởng và video giới thiệu. Cuộc thi khuyến khích các ý tưởng liên ngành, kết hợp nhiều lĩnh vực như công nghệ, môi trường, kinh tế và khoa học xã hội, tạo ra các giải pháp vừa đổi mới, vừa khả thi và có giá trị xã hội.

Các ý tưởng tập trung vào 3 nhóm thách thức: năng lượng tái tạo và giao thông phát thải thấp, chất lượng không khí đô thị và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, tài nguyên nước và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở đánh giá của hội đồng chuyên môn, 30 đội xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào vòng tiếp theo.

Tại vòng đào tạo trực tuyến, các đội sẽ tham gia chuỗi huấn luyện và tư vấn chuyên sâu cùng các chuyên gia đa lĩnh vực để được trang bị thêm kiến thức chuyên ngành, cập nhật xu thế phát triển bền vững và công nghệ liên quan, từ đó giúp hoàn thiện và mở rộng ý tưởng cho giải pháp.

Còn tại vòng chung kết và lễ trao giải, các đội sẽ bước vào thử thách hackathon kéo dài 24 giờ liên tục tại Trường đại học VinUni nhằm phát triển và hoàn thiện giải pháp công nghệ, trước khi trình bày với hội đồng giám khảo.

Từ đó, top 9 đội xuất sắc sẽ được lựa chọn để bước vào vòng đánh giá cuối cùng, tìm ra đội chiến thắng. Ở vòng này, các đội sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí di chuyển và lưu trú.

Ngoài giải thưởng cao, các đội tham gia còn có cơ hội kết nối và học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu trong khu vực, giúp mở rộng mạng lưới và tăng khả năng tiếp cận hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.