Apple ra mắt Mac Mini và Mac Studio mới với nâng cấp AI

Mac Mini hiện có thể được trang bị một trong hai chip mới là M6 và M5 Pro; là mẫu máy tính đầu tiên của Apple sử dụng chip M6 thế hệ mới, được TSMC sản xuất trên tiến trình 2 nanomet.

Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Tập đoàn Apple đang tung ra các mẫu Mac Mini và Mac Studio mới với chip được nâng cấp cùng nhiều cải tiến khác dành cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh ngày càng có nhiều người tiêu dùng chuyển sang sử dụng máy tính của Apple để tạo và vận hành các tác nhân AI (AI agent).

Thông báo này, được đưa ra vài tuần trước thời điểm Apple dự kiến ra mắt các mẫu điện thoại thông minh iPhone mới, cho thấy máy tính để bàn đã trở nên quan trọng về mặt chiến lược đối với Apple, vừa giúp công ty tạo chỗ đứng trong lĩnh vực phát triển AI, vừa là phương tiện thể hiện năng lực của các bộ vi xử lý do hãng sản xuất.

Các nhà phát triển sử dụng những phần mềm như OpenClaw để tạo các tác nhân AI của riêng mình thường thích chạy chúng trên một máy Mac Mini chuyên dụng thay vì trên nền tảng đám mây.

Trong khi đó, Mac Studio là lựa chọn phổ biến của các nhà nghiên cứu AI đang thử nghiệm việc huấn luyện và triển khai các mô hình AI cục bộ.

Trong thông báo hôm 25/8, Apple nhấn mạnh rằng hãng sản xuất chip cho iPhone và Mac với các bộ phận chuyên dụng gọi là Neural Engine, dành riêng cho việc chạy các mô hình AI, đồng thời sử dụng kiến trúc RAM giúp loại bỏ một số điểm nghẽn về bộ nhớ.

Apple cho biết trong thông cáo báo chí rằng với những nền tảng phát triển này và các chip mới, các nhà phát triển có thể chạy và tinh chỉnh các mô hình AI lớn ngay trên máy Mac của họ.

Mac Mini hiện có thể được trang bị một trong hai chip mới là M6 và M5 Pro. Đây là mẫu máy tính đầu tiên của Apple sử dụng chip M6 thế hệ mới, được TSMC sản xuất trên tiến trình 2 nanomet.

Phiên bản trước đây được trang bị các chip M4, M4 Pro và M4 Max. Apple cho biết Mac Mini được cấu hình với chip M5 Pro có thể xử lý các yêu cầu đối với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhanh hơn 8,5 lần so với các phiên bản Pro trước đây của Mac Mini.

Giá bán cũng tăng. Mac Mini hiện có giá khởi điểm 899 USD, tăng 100 USD so với mẫu trước. Mức giá này được đưa ra sau đợt tăng giá trong mùa hè, từ 599 USD, mà Apple cho rằng nguyên nhân là do chi phí bộ nhớ tăng.

Mac Studio là máy tính mạnh nhất của Apple không tích hợp màn hình (Apple đã ngừng sản xuất Mac Pro hồi đầu năm nay). Một số mẫu Mac Studio sẽ được trang bị chip M5 Max, mà theo Apple, cho phép các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chạy nhanh hơn gần 4 lần so với thế hệ tiền nhiệm.

Một số phiên bản có thể được cấu hình với chip M5 Ultra của Apple - chip mạnh nhất mà Apple hiện cung cấp. Apple cho biết nhiều máy Mac Studio sử dụng chip Ultra có thể được liên kết với nhau để hoạt động như một máy duy nhất, chia sẻ bộ nhớ và chạy các mô hình AI tiên tiến có hàng nghìn tỷ tham số.

Các máy Mac Studio trang bị chip M5 Max có giá khởi điểm 2.499 USD, không thay đổi so với trước đây, trong khi Mac Studio sử dụng chip M5 Ultra có giá khởi điểm 5.499 USD.

Trước đây, Apple tính giá ít nhất 5.299 USD cho Mac Studio sử dụng chip Ultra, trong khi mẫu trước đó được trang bị chip M3 Ultra, tức thấp hơn một thế hệ.

Theo Ngọc Quang (TTXVN/Vietnam+)