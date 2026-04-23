Triển khai xác nhận thông tin thuê bao di động: Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn người dùng

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp viễn thông đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm chuẩn hóa dữ liệu thuê bao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn cho người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Theo Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN, mỗi thuê bao di động phải bảo đảm đầy đủ các trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Toàn bộ thông tin này được đối chiếu, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm bảo đảm tính chính xác, đồng bộ.

Thông tư cũng nhằm khắc phục tình trạng sim rác, sim đăng ký không chính chủ. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các hành vi lừa đảo qua điện thoại và trên không gian mạng.

Đồng loạt triển khai nhiều giải pháp

Ngay sau khi quy định được ban hành, các DN viễn thông trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, từ hạ tầng kỹ thuật đến công tác hỗ trợ khách hàng.

Người dùng dịch vụ di động được hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trực tiếp tại điểm giao dịch lưu động của VinaPhone Gia Lai. Ảnh: T.Lợi

Tại VNPT Gia Lai, đơn vị đã chủ động xây dựng lộ trình chuẩn hóa dữ liệu thuê bao VinaPhone ngay từ giai đoạn đầu. Ông Nguyễn Hoài Sơn - Phó Giám đốc VNPT Gia Lai - cho hay: “DN đã tổ chức chạy thử hệ thống, đồng thời tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự nhằm đảm bảo quá trình triển khai thông suốt. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Toàn bộ thuê bao phải được rà soát, chuẩn hóa thông tin chính chủ. Khách hàng có thể xác thực tại nhà qua ứng dụng MyVNPT hoặc VNeID hoặc đến các điểm giao dịch để được hỗ trợ”.

Theo thống kê của VNPT Gia Lai, hiện có khoảng 240 nghìn thuê bao trên địa bàn tỉnh cần thực hiện chuẩn hóa thông tin. Đây là khối lượng lớn, đòi hỏi triển khai đồng bộ nhiều kênh hỗ trợ, từ hệ thống tin nhắn, ứng dụng số đến các điểm giao dịch trực tiếp.

Đơn vị cũng phối hợp với lực lượng Công an tại các điểm cấp định danh điện tử mức độ 2, các cơ sở giáo dục và khu vực đông dân cư để hỗ trợ người dân thực hiện xác thực. Với người dân vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ lưu động được bố trí đến tận địa bàn để hướng dẫn trực tiếp.

Tại Viettel Gia Lai, ông Đỗ Đăng Trình - Phó Giám đốc đơn vị - chia sẻ: Viettel còn khoảng 500 nghìn khách hàng cần xác thực thông tin thuê bao. Đây là khối lượng rất lớn, cần sự chung tay của chính quyền và DN viễn thông để thực hiện.

Viettel đã phối hợp với Công an tỉnh, Chính quyền địa phương để thông báo cho người dân biết nội dung việc thực hiện xác thực thông tin thuê bao. DN cũng triển khai nhiều kênh xác thực như ứng dụng My Viettel, VNeID, hệ thống cửa hàng và điểm giao dịch tại 135 xã, phường. Đồng thời, Viettel phối hợp với lực lượng CA địa phương và các điểm cấp CCCD để hỗ trợ người dân cập nhật thông tin thuận lợi hơn.

Người dân chủ động thực hiện

Ông Huỳnh Hồ Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở KH&CN - cho biết: Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ. Việc xây dựng Thông tư bảo đảm tính đồng bộ với các quy định hiện hành, hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao độ tin cậy của môi trường viễn thông.

Theo các DN viễn thông, dữ liệu thuê bao đang được cập nhật liên tục thông qua nhiều kênh như tin nhắn SMS, ứng dụng số và tổng đài chăm sóc khách hàng. Trên phạm vi cả nước, tốc độ xử lý đạt hơn 1,5 triệu thuê bao mỗi ngày.

Điểm hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao ở phường Quy Nhơn Tây của Viettel Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Đối với thuê bao đang ở nước ngoài, người dùng vẫn có thể xác thực từ xa thông qua ứng dụng nhà mạng kết hợp CCCD gắn chip, không cần về nước. Với người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh hoặc người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các DN phối hợp với CA cấp xã để hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú…

Theo lộ trình, các thuê bao chưa xác thực sẽ bị xử lý theo từng bước, gồm: Tạm dừng một chiều, tạm dừng hai chiều và tiến tới thu hồi số nếu không bổ sung thông tin theo quy định. Tuy nhiên, các thuê bao đã đầy đủ và trùng khớp với dữ liệu dân cư sẽ không phải thực hiện lại.

Những ngày gần đây, tại các điểm giao dịch viễn thông, nhiều người đã chủ động đến thực hiện xác thực sau khi nhận thông báo từ nhà mạng. Ông Đặng Văn Phụng (ở phường Quy Nhơn Đông) cho biết việc cập nhật thông tin qua VNeID và chụp ảnh khuôn mặt diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Các DN viễn thông khuyến cáo người dân thực hiện xác thực sớm để tránh gián đoạn liên lạc, đồng thời tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu từ các đối tượng không rõ danh tính nhằm phòng tránh kẻ xấu lợi dụng quá trình xác thực thuê bao để lừa đảo.