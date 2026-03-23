Google Maps cập nhật địa giới hành chính mới tại Việt Nam từ sáng 18-3

(GLO)- Ứng dụng bản đồ Google Maps bắt đầu hiển thị địa giới hành chính mới sau sáp nhập tại một số khu vực tại Việt Nam từ sáng 18-3.

Hiện, địa giới hành chính mới của Việt Nam rút gọn còn 34 tỉnh thành và giảm xuống còn hơn 3.300 xã, phường.

Tỉnh Gia Lai đã được Google Maps cập nhật địa giới hành chính sau sáp nhập (ảnh chụp màn hình).

Việc cập nhật bản đồ Việt Nam sau sáp nhập theo địa giới hành chính mới được ghi nhận tự động trên ứng dụng di động và cả phiên bản web mà ứng dụng bản đồ không yêu cầu người dùng phải thao tác cập nhật phần mềm

Ví như khi tìm kiếm từ khóa "Gia Lai", thông tin được thể hiện gồm địa giới của Gia Lai và Bình Định (cũ); hoặc hệ thống đã hiển thị vùng địa giới mới bao trùm diện tích của các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận khi tìm kiếm từ khóa "Lâm Đồng"...

Tuy nhiên, Google Maps vẫn chưa hoàn tất cập nhật hết các đơn vị hành chính mới. Tại nhiều tỉnh, thành phố, hệ thống vẫn duy trì ranh giới cũ hoặc không hiển thị kết quả khi tìm kiếm, và dữ liệu chi tiết phần lớn vẫn đang dựa trên nền tảng bản đồ trước sáp nhập. Cụ thể, bản đồ vẫn hiển thị thông tin hành chính cũ tại các đô thị lớn như: Đà Nẵng, Hải Phòng, hay TP. Hồ Chí Minh.

Google hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.

Việc cập nhật dữ liệu địa giới hành chính trên Google Maps sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, do lượng dữ liệu cần xử lý rất lớn-Giới công nghệ cho biết.