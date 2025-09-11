OpenAI ký thỏa thuận điện toán đám mây lịch sử trị giá 300 tỷ USD với Oracle

(GLO)- Theo Wall Street Journal (WSJ), Cổ phiếu Oracle đã tăng mạnh sau phiên giao dịch ngày 10-9, khi công ty công bố nhiều hợp đồng trị giá hàng chục tỷ USD với một số khách hàng lớn, một trong số đó là OpenAI.

WSJ dẫn các nguồn tin cho biết, OpenAI đã đạt thỏa thuận trị giá 300 tỷ USD với Oracle trong vòng 5 năm, bắt đầu từ năm 2027.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những hợp đồng điện toán đám mây lớn nhất từng được ký kết.

Oracle từ chối bình luận về thương vụ, trong khi OpenAI chưa phản hồi đề nghị xác nhận.

Ảnh: Getty Image

Quan hệ hợp tác giữa hai bên không phải là điều mới mẻ. OpenAI bắt đầu sử dụng hạ tầng của Oracle từ mùa hè 2024.

Đến tháng 1-2025, công ty AI này cũng mở rộng hợp tác ra ngoài nền tảng Microsoft Azure, vốn từng là nhà cung cấp độc quyền.

Động thái này trùng thời điểm OpenAI tham gia dự án Stargate, trong đó OpenAI, SoftBank và Oracle cam kết đầu tư 500 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ trong 4 năm tới.

Theo Reuters, ngoài Oracle, OpenAI cũng được cho là đã ký hợp đồng điện toán đám mây với Google hồi đầu năm nay, dù hai bên vẫn đang cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua AI toàn cầu.