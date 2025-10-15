Xã Kông Bơ La ra mắt Trang thông tin điện tử trợ lý AI về thủ tục hành chính

(GLO)- Chiều 15-10, xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức ra mắt và thử nghiệm Trang thông tin điện tử trợ lý AI về thủ tục hành chính (TTHC) hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giải quyết TTHC trên địa bàn xã.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về chức năng AI hỗ trợ TTHC và thực hiện vận hành thử nghiệm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, giảm thời gian, tiết kiệm ngân sách cũng như nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Từ đó, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các TTHC thuận lợi, nhanh chóng và minh bạch.

Quang cảnh lễ ra mắt Trang thông tin điện tử trợ lý AI về thủ tục hành chính xã Kông Bơ La. Ảnh: H.N

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Dũng khẳng định: Việc ra mắt Trang thông tin điện tử trợ lý AI của xã thể hiện tinh thần “chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm” của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Bí thư Đảng ủy xã Kông Bơ La cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công, cùng các tổ chức đoàn thể xã tiếp tục theo dõi, thường xuyên cập nhật dữ liệu để đánh giá và hoàn thiện hệ thống.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cách tra cứu, gửi hồ sơ trực tuyến; kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; góp phần xây dựng chính quyền hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp.

Sau thời gian hoạt động thử nghiệm (từ ngày 15-10 đến 15-11), xã Kông Bơ La sẽ tổ chức lấy ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp; đồng thời, báo cáo kết quả thử nghiệm và đề xuất phương án đưa Trang thông tin điện tử trợ lý AI về TTHC của xã vào vận hành chính thức.